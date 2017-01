7x dit wist je nog niet over huilen

Wist je bijvoorbeeld dat vrouwen gemiddeld 16 maanden van hun leven huilen? En dat een huilbui gemiddeld 6 minuten duurt? Lees hier nog meer grappige en bijzondere feitjes over huilen.

Vrouwen vs mannen

Dat vrouwen vaker huilen als mannen zal je waarschijnlijk niet verbazen. Maar wist je dat vrouwen gemiddeld 20 tot 50 keer per jaar huilen? En dat mannen daarentegen slechts 5 tot 20 keer per jaar huilen? Een van de verklaringen hiervoor is dat het vrouwelijk hormoon prolactine drempelverlagend werkt om te huilen, terwijl het mannelijk hormoon testosteron juist drempelverhogend werkt.

Seksdrift

Voor mannen is een huilende vrouw nou niet bepaald aantrekkelijk. Vrouwentranen en vooral de geur daarvan zijn een domper op de seksdrift en testosteronproductie van mannen, zo blijkt uit een neurologische studie van het Weizmann Institute of Science in Israël.

Rechteroog

Huilen doen we natuurlijk niet alleen maar als we verdrietig zijn. Soms is iets zó grappig dat de tranen over onze wangen rollen van het lachen. Maar wist je dat wanneer je huilt van blijdschap de eerste traan altijd uit je rechteroog komt? En dat wanneer je huilt van verdriet de eerste traan uit je linkeroog komt?

Pijnstillende werking

Emotionele tranen bevatten hormonen met proteïne zoals proclatine, corticotropine en leucine. Deze hormonen hebben een pijnstillende werking.

Huilbui

Vrouwen huilen niet alleen vaker dan mannen, hun huilbuien zijn ook nog eens veel heftiger. Een huilbui van een vrouw duurt gemiddeld 6 minuten, terwijl die van een man gemiddeld 2 tot 4 minuten duurt.

Maanden

Schokkend: vrouwen huilen gemiddeld zo’n 16 maanden van hun leven. Als je dit gaat berekenen over een leeftijd van 78 jaar dan huil je zo’n 12.000 uur in je leven. Best veel toch?

Speeksel

Traanvocht is eigenlijk hetzelfde als speeksel (chemisch gezien). Het bestaat namelijk allebei hoofdzakelijk uit hormonen, eiwitten, water en zout.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock.