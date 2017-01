8 redenen waarom ik bijna zou stoppen met yoga

Alhoewel Libelle’s Marleen (50) al ruim 5 jaar aan yoga doet (hatha voor wie het weten wil), is ze nog steeds een stijve hark. Waar andere cursisten zich moeiteloos dubbelvouwen, zit zij rechtop en wisselt ze verbaasde blikken met de docent. Toch houdt ze stug vol – want nóg stijver worden is ook geen optie…

1. Pfffff

Iedere les is het weer de vraag wie als eerste de serene stilte doorbreekt met een enorme scheet. Waarom zegt de juf toch de hele tijd ‘en laat lossss!’? Dat moet je echt niet willen. Door al die torsies en twisten gecombineerd met allerlei rare ademhalingsoefeningen (zie punt 4) komt er gewoon heel veel lucht in je darmen. En die moet eruit. Maar ik geef toe: chili con carne of boerenkool eten vlak voor de les doe ik maar niet meer.

2. Mantra’s zingen

Hoezo? Why? Laatst kreeg ik een boekje met fonetische mantra’s: of ik er even 1 wilde uitzoeken om te zingen. Ik zocht een zo kort mogelijke uit maar de uitleg van de docent van wat daar eigenlijk in het Sanskriet stond duurde alsnog vrij lang. Na één keer zingen had ik er al genoeg van en toen moest-ie nog twee keer. Sorry hoor maar we zitten hier in een zaaltje in Amsterdam-West, niet in een commune in India. Ik wil gewoon anderhalf uur die vastgemetselde spieren los zien te krijgen zodat ik soepel de week doorkom.

3. Ooooohmmmmmm

Zie ook punt 2. Ook niet echt mijn favoriet. Vooral omdat de yogajuf altijd de longinhoud van tien Candy Dulfers blijkt te hebben: terwijl ik piepend tot zwijgen kom, oohmt zij nog zwaar door. Irritant. Bovendien, ik wil gewoon soepel worden.

4. De focus op ademen

Als je niet ademt, ga je dood – dat snap ik. En ik geloof zeker in het nut van een goede ademhaling. Maar die oefening met je vingers op je neus en dat je dan via het ene neusgat moet inademen, vinger erop, ander neusgat uit, vinger erop enzovoort: daar raak ik echt van in de war. Ik zou er bijna van gaan hyperventileren en dat vind ik best a-yogiaal.

5. Wát heb jij nou aan?

Echt, het hoeft van mij niet high fashion te zijn – liever niet zelfs. Maar sommige mede-cursisten komen gewoon in hun dagelijkse vest of broek. Met een riem erom. Of ze hebben enorme shawls om, of heel grote sierraden. Ik heb er geen last van maar ik snap het gewoon niet. Dus dan ga ik daar weer over nadenken en dat is dus niet zen. Overigens vind ik wel dat je met een rok niet mee mag doen want ja, sorry, dat leidt wel echt heel erg af.

6. Groene thee en napraten

Daar kan ik kort over zijn: no thanks. ’t Is geen teamsport en als ik een vraag heb, dan doe ik dat wel per mail of op een ander moment. Mag ik dan nu weg?

7. Leg je matje recht!

Onbegrijpelijk: mede-yogi’s die hun matje zó neerleggen dat ze bovenmatig veel ruimte innemen. Prima als je een bigga-zaal hebt of heel weinig mensen maar meestal is het best druk. Dus dan leg je je mat toch zo efficiënt mogelijk neer, denk ik dan. Maar nee hoor, gewoon plof, mat neergooien en liggen met je ogen dicht. Zodat je zogenaamd niet ziet dat er andere mensen binnenkomen voor wie je moet opschuiven.

8. Ik kan er eigenlijk helemaal niets van

Hatha, yin, vinyasa, ashtanga, de 7 Tibetanen: het maakt niet uit hoe het heet, ik ben echt su-per-slecht in yoga – ook al beweert iedere docent dat het daar niet om gaat, wat ik zeer waardeer. Ik vind het ook niet erg maar ik houd de lotushouding maar een paar minuten vol, de voorovergebogen tang doe ik met gebogen knieën en dan nog is ‘houd contact tussen buik en dijen’ een onmogelijke opgave en in de kameel kom ik alleen op een hele goeie dag. Er zit iets permanent vast in mijn linkerheup, mijn rechterenkel is nadat ik mijn achillespees scheurde (niet tijdens yoga hoor) nog stijver dan een stuk hout en mijn onderrug buigt vreemd genoeg wel naar achter maar niet naar voren.

Maar. Het maakt me geen bal uit. Ik ben dol op mijn wekelijkse yogales. Sterker nog, als het niet zo duur was en ik meer tijd had, ging ik vaker. Ik ga zelfs ieder jaar met vriendinnen op yogaweekend (aanrader!). Want, om met mijn yogajuf te spreken: “Het gaat er bij yoga niet om dat je je tenen raakt, maar om wat je leert op de weg naar beneden”. En zo is het maar net.

Marleen Koolmees (50) is redactiemanager bij Libelle en moeder van Lutein (14) en Pia (11). Ze woont samen met Ernst.

LEES OOK:

BEKIJK OOK DEZE VIDEO:

Prins William blijkt een groot yogatalent: