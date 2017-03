9 dingen die je nog niet wist over slapen

Vandaag mogen we iets vieren wat we allemaal erg graag doen, namelijk slapen. Want het is vandaag World Sleep Day. We weten allemaal dat slapen belangrijk voor je is, maar wist je dit ook allemaal al?

1. Té lang slapen is schadelijk

Net als té weinig slapen, is ook té lang slapen niet gezond. Het geeft dezelfde klachten, waaronder vermoeidheid (zie de video hierboven). Dit komt doordat je ook bij te lang slapen je slaapritme verstoort. Dus als je in het weekend een keer lekker uitslaapt, heb je een grote kans dat je die avond pas laat weer moe wordt. Slaap inhalen heeft dus geen enkele zin.

2. Uren voor middernacht tellen niet dubbel

De eerste uren van je slaap zijn belangrijk omdat je dan dieper en vaster slaapt, maar dat hoeft niet per se voor 24.00 uur te zijn. De uren die je slaapt voor middernacht tellen dus helemaal niet dubbel. Het is vooral belangrijk dat je lang genoeg slaapt.

3. Je kunt langer zonder eten dan zonder slaap

Een mens kan namelijk zo’n 2 weken zonder eten, terwijl je al na 10 dagen kan overlijden aan een slaaptekort.

4. Sommigen dromen in zwart-wit

Zo’n 12 procent van alle mensen droomt alleen in zwart-wit. Vroeger was dit veel meer doordat er toen enkel zwart-witbeelden op televisie verschenen.

5. We dromen 2 uur per nacht

Het dromen begint ongeveer 1,5 uur nadat we in slaap zijn gevallen en duurt zo’n 2 uur. In die 2 uur hebben we 5 à 7 dromen. Als je gaat rekenen, droom je dus een volle maand per jaar en gemiddeld zo’n 7 jaar per mensenleven. Leuk weetje: als je 50 jaar bent, heb je al maar liefst 100.000 dromen gedroomd.

6. Middagdutjes helpen

Een dutje helpt je prima om jezelf wat extra energie te geven. Je hoeft namelijk niet per se in een aaneengesloten blok te slapen. Dit mag je ook over de dag verdelen.

7. Een glaasje alcohol voor het slapen is geen goed idee

Het maakt niet uit hoeveel alcohol je drinkt, je valt er beter van in slaap. De eerste helft van je slaap, slaap je ook beter. Maar het tweede gedeelte slaap je juist een stuk slechter door de alcohol. Hierdoor word je alsnog moe wakker.

8. Je mag slaapwandelaars best wakker maken

Je hoort vaak dat slaapwandelaars wakker maken gevaarlijk is, maar dat is eigenlijk nog nooit bewezen. Je mag een slaapwandelaar best wakker maken, maar het is gewoon erg lastig. Ze slapen namelijk erg vast. Mocht je iemand toch wakker maken, dan kan deze persoon in de war zijn of erg schrikken. Het beste wat je kunt doen, blijft de slaapwandelaar terug naar zijn of haar bed begeleiden.

9. Blinde mensen dromen ook

Ook al kun je vanaf je geboorte niks zien, dat betekent niet dat je niet kan dromen. Alleen zijn deze dromen anders dan die van mensen die niet blind zijn. Onze dromen focussen zich vooral op beeld, terwijl zij dromen over wat ze horen, voelen, proeven en ruiken.

Beeld: iStock