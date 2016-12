Afscheidsbrief aan mijn favoriete ontbijt: hagelslag

Libelle’s Helene (35) eet van kinds af aan iedere ochtend twee boterhammen met chocoladehagelslag. Lekker, maar niet zo gezond. Omdat ze inmiddels een beetje op de lijn moet letten, is het tijd om afscheid te nemen van die gewoonte. Ze schrijft een emotionele afscheidsbrief aan haar lievelingsontbijt.

Lieve hagelslag,

Als kind was ik een moeilijke eter, dus wat was ik blij dat mijn moeder het goed vond dat ik jou iedere ochtend mocht uitstrooien op mijn twee witte boterhammen met boter. Want jij was tenminste lekker. Chocolade bij het ontbijt, wat een feest! Dat je boordevol suiker zit, en dus eigenlijk niet zo’n voedzaam ontbijt bent, daar was ik toen nog niet mee bezig. Toen ik me dat later realiseerde, zag ik jou als mijn heimelijke genoegen. Niet gezond, maar iets wat ik mezelf gunde. Ik had mezelf voorgenomen dat ik mijn hele leven lang jou elke ochtend zou blijven eten, de witte boterhammen had ik inmiddels vervangen door bruine, dus dan was ik toch al best goed bezig?

Je wordt gezien als beleg voor kinderen, maar tot diep in mijn dertiger jaren ben ik je blijven eten. Op mijn boterhammen met boter, soms met pindakaas erbij (voor wie dit nog nooit heeft geprobeerd, je mist heel wat!). En in mijn vanillevla. Zo’n relatief saai bakje gele pudding wist jij mooi op te fleuren. Zo werd je niet alleen een ontbijt, maar ook een dessert.

Het is duidelijk: ik ben dol op je, daar ligt het niet aan. Maar nu is toch tijd om afscheid van je te nemen. Met pijn in mijn hart. Want nu ik 35 ben, kan ik niet meer zomaar de hele dag door eten wat ik wil zonder kilo’s aan te komen. Het kan gewoon niet meer. En dus moet ik slechte eetgewoontes uit mijn leven bannen. Het spijt me, lieve hagelslag, maar een slechte invloed, dat ben je wel.

In het nieuwe jaar stap ik over op een ander ontbijt: yoghurt met fruit en noten. Een koude bak met een witte, beetje zure vloeibare substantie, het zal enorm wennen zijn. Ja, 2017 zal niet makkelijk beginnen. Maar ik moet met een oude, slechte gewoonte breken, en een nieuwe, gezonde omarmen. Ik wil dat je weet dat mijn ochtenden nooit meer hetzelfde zullen zijn. Een brief getiteld ‘Lieve yoghurt’ zal er nooit komen, dat mag je gerust weten.

Welnu, lieve hagelslag, is het echt tijd om afscheid te nemen. Ik zal voortaan met ferme stappen langs je lopen in het schap in de supermarkt waar je ligt, en doen alsof ik je niet zie. Zo laf, ik weet het. Maar het is uit zelfbescherming. Bedankt voor alle keren dat je mijn ontbijt en vanillevla lekkerder hebt gemaakt. Ik zal je nooit vergeten.

Liefs,

Helene

