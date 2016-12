Afscheidsbrief aan mijn laatste sigaret

Libelle’s Karin (31) heeft al sinds haar puberteit een haat-liefdeverhouding met sigaretten. Tijd om daar voorgoed een einde aan te maken. In een afscheidsbrief legt ze uit waarom.

Hoi sigaret,

Nee, ik noem je geen ‘beste’ of ‘lieve’, die woorden ben je niet waard. Hoewel ik dat natuurlijk al weet sinds ik met je begon, dringt het de laatste tijd pas echt goed tot me door. Ik ben de 30 gepasseerd en word steeds vaker met mijn neus op de feiten gedrukt: ik moet met je stoppen.

Ik begon met je toen ik een jaar of 14 was. Samen met mijn zusje en beste vriendin kocht ik een pakje en rookte ik de ene na de andere sigaret terwijl we uitwaaiden op het strand. Echt lekker zal je niet geweest zijn, en toch ging ik met je door. Niet zozeer omdat ik het stoer vond dat ik rookte (sterker nog: niemand mocht het weten), je had me gewoon. Maakte me verslaafd in een handomdraai. Zo verleidelijk kun je zijn.

De tijd tikte door en jij groeide met me mee. Zelden was je niet bij me. In de pauzes op werk, in de kroeg, tijdens de nachtelijke uurtjes studeren, op feestjes na hockeywedstrijden: ik had je in mijn hand. Tot ik er op een dag helemaal klaar mee was. Ik was een jaar of 28 en wilde je niet meer. Het onmogelijke gebeurde: ik nam afscheid van je. Maar liefst 2 jaar heb ik je met geen vinger aangeraakt. Wat een opluchting: ik voelde me beter, leefde gezonder en was dolblij dat ik van je af was.

Maar toen kwam dat ene moment. Op de vrijgezellendag van m’n zus schoot door mijn hoofd: ach, eentje kan toch geen kwaad? Wel dus: ik was direct weer verslaafd. Zei steeds tegen mezelf: na de bruiloft stop ik. Op mijn verjaardag stop ik. In het nieuwe jaar stop ik. Maar dat gebeurde niet. Inmiddels zijn we 1,5 jaar verder en rook ik weer. Een stuk minder dan vroeger en niet meer binnen, maar toch. Echt stoppen lukt niet.

En toch wil en moet dat. In mijn hoofd heb ik het plan al bedacht. Ik weet dat ik het zonder hulp niet kan en dus pleisters moet gebruiken, ook al krijg ik er nare dromen van. Dat ik in de eerste periode lief voor mezelf moet zijn en mezelf die vette hap of zak chips moet gunnen. Dat ik mezelf er op moeilijke momenten aan moet herinneren hoe trots ik de vorige keer was dat ik was gestopt. En dat ik moet denken aan het resultaat: ik zal er gezonder uitzien en me beter voelen.

Dus bij dezen: hoe lekker je ook was, hoezeer ik je ook zal missen tijdens dat kopje koffie in de ochtend, ik neem afscheid van je. Ik print deze brief uit en hang ‘m op, zodat ik weet dat ik door moet zetten. Ik gooi je weg en hoop je nooit meer terug te zien.

Dag,

Karin

KIJK OOK: Heb je ook hulp nodig bij het stoppen met roken? Dokter Rutger geeft tips

LEES OOK:

Beeld: iStock