Afvallen kan best lastig zijn, op welke leeftijd dan ook. Maar is het inderdaad zo dat je moeilijker van die overtollige kilo’s afkomt als je ouder bent?

Helaas is het waar. Ook al kun je op elk gewenste leeftijd afvallen. Als je ouder bent, is het wél lastiger.

Trager metabolisme

‘Ook als je actief bent en je sport, verlies je vanaf je dertigste spiermassa dat wordt vervangen door vet. Spieren verbruiken meer calorieën dan vet. Als je minder spieren hebt, dan krijg je een trager metabolisme en daarvoor hoef je minder calorieën binnen te krijgen’, aldus een expert van een medisch centrum uit Boston. Sportvlogger Lot geeft in de video een paar combinatie-oefeningen waarmee je lekker veel calorieën verbrandt omdat je je hele lijf gebruikt.

Hormonen

‘Wat met het verlies aan spiermassa samenhangt, is dat je rond je vijftigste minder oestrogeen en testosteron in je lichaam hebt.’ Afvallen in de overgang is dan ook best lastig: bekijk deze tips.

Metabolisme verandert

‘Stel je dat overgewicht had toen je jong was. Dan betaal je daar de prijs voor als je oud bent. Als je zwaarder bent, verandert dat je metabolisme. Als iemand van 60 jaar nu zo’n 85 kilo weegt, maar ooit 130 kilo zwaar was, dan mag die veel minder calorieën tot zich nemen dan iemand die nooit overgewicht had. Als iemand vetcellen verliest, dan denkt je lichaam dat het verhongert en dat het de calorieën die binnenkomen goed moet vasthouden’, zegt een cardioloog van Cleveland Clinic.

Algehele fitheid

De cardioloog adviseert ouderen om niet te letten op het getal dat de weegschaal aangeeft, maar op algehele fitheid. ‘Het draait niet om afvallen. Het gaat erom dat je op gewicht blijft, beweegt en je levensstijl’.

Wil je ook afvallen en kun je daarbij wel een steuntje in de rug en tips gebruiken? Volg dan Libelle Lijnt Lekker op Facebook!

LEES OOK:

Bron: NY Times, Beeld: iStock