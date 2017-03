Afvallen tijdens de overgang? Dít moet je weten

Als je in de overgang zit, kun je allerlei klachten krijgen (zie video). Je hormonen gaan alle kanten op en je gewicht daardoor waarschijnlijk ook; met een beetje pech vliegen de kilo’s eraan. Met deze tips houd je je gewicht onder controle.

Voedingsdeskundige en menopauzeconsulente Leen Steyaert legt aan de Belgische Libelle uit hoe het komt dat vrouwen in de overgang worstelen met hun gewicht. “De reden hiervoor is makkelijk te verklaren: ons lichaam zit ingenieus in elkaar en bereidt zich goed voor op al die veranderingen. Wanneer de menopauze aanbreekt gaan onze hormonen (oestrogeen) in een vrije val. Daarom maken we een reserve van deze hormonen aan in ons vetweefsel: een vernuftig compensatiemechanisme dat ervoor zorgt dat we geen tekort krijgen.”

Perimenopauze

En dat heeft gevolgen voor je gewicht: je krijgt er een paar kilo’s bij. “Vooral wanneer de perimenopauze aanbreekt. Je lichaam begint zich na je laatste menstruatie ten volle voor te bereiden. Dat noemen we de perimenopauze. In dat jaar komen die kilo’s er dus extra snel bij. Wanneer je vanaf dan bewuster en gezonder gaat leven en bewegen, is de kans groot dat je een aanvaardbaar gewicht kunt behouden of terugkrijgen.”

Tips

Steyaert heeft een aantal praktische tips voor vrouwen die in de overgang zijn en wat kilo’s willen kwijtraken:

Kies een realistisch streefgewicht, dus niet het gewicht dat je had voordat je kinderen kreeg.

Stop met het eten van snelle suikers. Die snelle suikers worden niet omgezet in energie, maar in vet. En dit vet komt gelijk in je bloedbaan terecht, waardoor je bloedsuikerspiegel zal stijgen.

Eet minder koolhydraten zoals brood, aardappelen en pasta. Maar schrap niet gelijk alle koolhydraten: groenten als pompoen en taugé bevatten veel koolhydraten, maar ook veel vezels, en hebben daardoor heel weinig invloed op je suikerspiegel​.

Gebruik de 80/20-regel: eet voor 80 procent gezonde, pure voeding. De overige 20 procent mogen ook minder gezonde dingen zijn.

Wil je echt gaan diëten tijdens de menopauze? Doe dat dan met behulp van een ondersteunende diëtist of voedingsdeskundige, zodat je zeker weet dat je vet afbreekt en zodat je de nieuwe, goede levensgewoontes ook blijft volhouden.

Bron: Libelle.be. Beeld: Istock