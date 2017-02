Afvallen? Dan moet je hier mee stoppen

Geeft jouw weegschaal een aantal kilo’s te veel aan? Dan is de kans volgens onderzoekers groot dat je ook last hebt van stress. Overgewicht en (langdurige) stress blijken namelijk veel met elkaar te maken te hebben.

In bovenstaande video legt dokter Rutger uit wat je tegen stress kunt doen.

Uit Brits onderzoek onder 2500 mannen en vrouwen blijkt dat mensen bij wie een hoog gehalte van het stresshormoon cortisol ontdekt werd, een bredere taille hebben. Ook hadden zij een hoger BMI en wegen ze meer dan de groep die aangaf weinig tot geen stress te ervaren. Bij de groep met obesitas was het cortisol-gehalte het hoogst.

Belonen

Maar hoe komt dat? Er zijn twee hoofdredenen die ervoor zorgen dat je zwaarder wordt wanneer je gestrest bent. Allereerst is het een oer-reactie van je lichaam. Wanneer je chronisch gestrest bent, besluit je lijf het voedsel dat je eet niet te verbranden, maar op te slaan als vet. Er gaan tenslotte moeilijke tijden aankomen waarbij je dat vet goed kunt gebruiken. De tweede reden is psychisch: wie veel stress heeft, is sneller geneigd om zichzelf te belonen met zoete of vette dingen. Ook ben je gevoeliger voor aanbiedingen als je stress hebt. En dan koop je geen een extra zak met mandarijntjes…

De kip of het ei

De onderzoekers zijn er nog niet helemaal niet uit of mensen nu overgewicht krijgen van stress óf stress van overgewicht. Wat we wel weten is dat overgewicht ook een hoop andere klachten met zich meebrengt zoals diabetes, hart- en vaatziekten en zelfs een vroegtijdige dood. Een goede reden om je wat minder druk te maken, al valt dat natuurlijk niet altijd mee.

LEES OOK:

Bron: Dr. Oz. Beeld: iStock