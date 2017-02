Waarom kunnen we wél mensen naar de maan sturen, maar is er nog geen alternatief voor de eendenbek gevonden?

Iedere vrouw boven de 30 moet er eens in de 5 jaar aan geloven: het uitstrijkje. Tuurlijk, het is hartstikke nuttig, want er kunnen enge ziektes als baarmoederhalskanker mee worden opgespoord. Maar waarom er nog steeds een middeleeuws martelwerktuig – want laten we wel wezen, dat is de eendenbek toch écht – voor nodig is, is Libelle’s Helene een raadsel.

De eerste keer dat ik een uitstrijkje moest laten maken, was ik bloednerveus. De dokter probeerde me gerust te stellen: “Probeer je te ontspannen”, zei ze rustig. Ik haalde een paar keer diep adem en werd net een beetje kalm, toen ze een groot, metaalachtig apparaat tevoorschijn haalde. Ik herkende ‘m van de foto’s die ik online had opgezocht: dit was de gevreesde eendenbek. Het zag er in het echt nog enger uit dan op de plaatjes: een middeleeuws martelwerktuig.

Zo voelde het ook. Man, man, man, wat is dat onprettig zeg, zo’n uitstrijkje. Nee, het doet niet echt veel pijn, en het is zo voorbij, maar ik ben ervan overtuigd dat het een stuk makkelijker en beter moet kunnen. Zeker nu ik na een beetje online research weet dat de eendenbek al sinds 1830 (!) bestaat. En uiteraard is het middeleeuwse martelwerktuig (ja, ik hou deze liefdevolle benaming erin) ontworpen door een man (James Marion Sims, voor wie het graag wil weten).

Echt, als mannen dit voorwerp voor een medisch onderzoek in hun geslachtsdeel hadden moeten steken, dan hadden ze direct voor een kleiner model gezorgd (hebben ze ook, want bij mannen wordt alleen een wattenstaafje gebruikt). En een dat een beetje meebuigt. En niet zo stervenskoud is. Maar wij vrouwen moeten het maar ‘ondergaan’: het onprettige ‘hoort erbij’. Wat een onzin. We hebben toch ook de ruggenprik uitgevonden? En we zijn toch superslim? We kunnen toch ook mensen naar de maan sturen (en weer heelhuids terughalen)?

Daarom doe ik een oproep aan alle artsen in Nederland: dit is jullie kans om geschiedenis te schrijven! Verzin een betere eendenbek. Een kuikentjesbek, want dat ‘ie kleiner moet worden, staat vast. Verder laat ik het aan jullie expertise over. Ik – en ik denk vele vrouwen met mij – zal je eeuwig dankbaar zijn.

Helene van Santen (36) is redactiemanager bij Libelle Daily. Ze woont samen met Navin. Helene is verslaafd aan chocolade en Gilmore Girls.

