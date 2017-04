Ananas, mango of avocado; we weten inmiddels dat deze producten een gebruiksaanwijzing hebben vóór je ze kunt eten. Maar dat ook de goede oude amandel(noot) op dit lijstje thuishoort is iets nieuws.

Gezond nootje

Grote kans dat jij geregeld een handje amandelen uit het keukenkastje grist. Deze noten zijn namelijk niet alleen heel erg goed om je energielevel op peil te houden, ze zorgen ook voor een verzadigd gevoel (!) en zijn laag in calorieën. Maar wist je ook hoe je deze noten het beste kunt eten?

Gebruiksaanwijzing

Volgens Flair eten we deze noten ons hele leven al verkeerd. We zouden de amandelnoten het beste eerst kunnen laten weken in water, voordat we ze eten. De reden? Wanneer de noten weken komen de voedingsstoffen vrij, zoals enzymen. Het is niet alleen gezonder maar ook beter voor je vertering.

Weken maar

Hoe? Je kunt de noten ongeveer 8 tot 12 uur in koud water leggen (zorg dat ze op de bodem drijven). Vervolgens laat je de nootjes uitlekken en leg je ze zo’n 12 uur te drogen op een keukenrol. Vervolgens kun je ze een week bewaren in de koelkast.

Toegegeven, dan is een amandel ineens niet zo’n snelle snack meer. Want er gaat nogal wat voorbereiding aan vooraf. Dus kan jij uiteraard zelf de afweging maken welke variant je liever eet: de geweekte of de kant-en-klare.

