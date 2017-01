Sonja Bakker: “Lijnen en feestjes, het kan met deze Amerikaanse hamburger”

Soms zit je agenda volgepropt met de ene borrel na de andere verjaardag. Lastig om dan van de slagroomtaart en het royale kaasplankje af te blijven. Oók als je Sonja Bakker heet. Haar advies? “Geef het goede voorbeeld op je eigen feestje, met bijvoorbeeld deze gezonde Amerikaanse hamburger. Het bewijs dat lijnen en feestjes hand in hand kunnen gaan. Deze burger is een favoriet in mijn gezin.”

Libelle samen met Lidl

De gewichtsconsulente tipt daarnaast nog een aantal gezonde snacks voor verjaardagsfeesten. “Het is natuurlijk leuk als je de hapjes zelf maakt. Dat kunnen allemaal magere hapjes zijn. Wat dacht je van een augurkje omwikkeld met mager rookvlees?” Bekijk de video voor alle tips en het recept voor de Amerikaanse hamburger.

Gezond met Sonja

Ook zo’n zin om dit jaar nu eens echt gezond te beginnen? Dat kan, lekker en gemakkelijk, met het nieuwe kookboek van Sonja Bakker en Lidl. Het uitgeschreven recept van de Amerikaanse hamburger vind je hier. Het nieuwe Sonja Bakker boek, met 8 nieuwe weekmenu’s en vele wereldse recepten is nu exclusief verkrijgbaar bij Lidl voor € 9,95 incl. gratis app. Bestel het boek hier of haal het in de dichtstbijzijnde Lidl bij jou in de buurt.

