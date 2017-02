Wat een superfruit: dít doet ananas voor je gezondheid

Laat je niet afschrikken door z’n stekelige jasje en omarm de ananas: de sappige tropische vrucht is supergezond en trekt samen met jou ten strijde tegen gezondheidsklachten.

In bovenstaande video van Right Colors wordt haarfijn uitgelegd waaraan ananas zijn titel ‘superfruit’ verdient. Het merendeel van de gezondheidsvoordelen is te danken aan het enzym bromelaïne, dat zowel in de steel als de vrucht van de ananas zit en helpt bij de spijsvertering. Het heeft de kracht om eiwitten en vetrijke maaltijden af te breken die een laag energiepeil, kramp of een opgeblazen gevoel veroorzaken.

Doei, griep en hooikoorts!

De voordelen van bromelaïne stoppen niet bij de spijsvertering. Het heeft ook ontstekingsremmende eigenschappen die van ananas een redder in nood maken in de strijd tegen griep en hooikoorts. Er zíjn zelfs onderzoeken die suggereren dat ananas beschermt tegen kanker en dat bromelaïne de groei van kankercellen kan onderdrukken of zelfs vernietigen.

Sperma à la piña colada?

Ook is ananas heel rijk aan vitamine C, dat bijdraagt aan de opbouw van het immuunsysteem, beschermt tegen hart- en vaatziekten en goed is voor je ogen en huid. Eén ananasanekdote moeten we verwijzen naar het rijk der fabelen: dat het de smaak van sperma zou veranderen. Hoewel lichaamsvloeistoffen kunnen worden beïnvloed door een dieet, heeft het geen zin om een glas ananassap te drinken voordat je tussen de lakens duikt; zelfs na maandenlange ananasconsumptie zou het verschil minimaal zijn. Misschien maar goed ook, denkt sextherapeut Dr. Madeleine Castellanos. Tegen BuzzFeed zei zij: “Geen enkele hoeveelheid van ananas in de wereld gaat ervoor zorgen dat sperma smaakt als een piña colada en eerlijk gezegd zou dat ook een beetje verontrustend zijn…”

Bron: Medical Daily. Beeld: iStock