Vroeg of laat moeten we er aan geloven: de overgang. Opvliegers, stemmingswisselingen, vermoeidheid, een droge vagina… Het hoort er allemaal bij (zie video). En alsof dat nog niet genoeg is, moet je eigenlijk ook nog eens je eetpatroon aanpassen. Waarom is dat?

Als je in de menopauze komt, verandert er van alles in je hormoonhuishouding. Door die veranderingen wordt de kans op osteoporose (botontkalking) opeens een stuk groter. Daarom is het van belang dat je je voeding daarop aanpast, adviseert het Voedingscentrum.

Extra calcium

Om botontkalking te voorkomen heb je extra calcium nodig: dat is een belangrijke bouwstof voor je botten. Het is dus verstandig om net even wat meer melk en zuivelproducten te nemen dan vroeger. Het advies luidt om na de overgang per dag:

3 tot 4 porties zuivel te nemen, zoals halfvolle en magere melk en yoghurt, karnemelk en magere kwark (1 portie is 1 glas of 1 schaaltje van 150 ml)

en 40 gram kaas, zoals 30+ kaas, mozzarella en hüttenkäse (40 gram is beleg voor 2 boterhammen)

Zuivelvrij?

Eet je liever zuivelvrij? Zorg er dan voor dat je op een andere manier extra calcium binnen krijgt. Het zit bijvoorbeeld ook (een beetje) in groente, noten en peulvruchten. Er is ook sojamelk verkrijgbaar waar extra calcium aan toe is gevoegd.

Vitamine D

Naast extra calcium is ook extra vitamine D van belang om botontkalking te voorkomen: die vitamines zorgen er namelijk voor dat je lichaam de calcium goed opneemt. Vitamine D zit bijvoorbeeld in halvarine, margarine, vloeibaar bak- en braadvet en in vette vis. Maar neem daarnaast ook elke dag 10 microgram extra vitamine D in. Je kunt deze vitaminepilletjes kopen bij een drogist.

Blijf bewegen

Zorg ervoor dat je ook regelmatig buiten in de zon komt, daardoor maakt je huid vitamine D aan. En blijf lekker bewegen! Door minimaal 30 minuten per dag te bewegen houd je je botten sterk.

Bron: Voedingscentrum. Beeld: Istock