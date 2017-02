Zijn hele jonge leven was Andy Albertson (22) te zwaar. Op zijn hoogtepunt woog hij maar liefst 143 kilo. Met behulp van zijn trainer sportte hij zich naar een gezond gewicht – 80 kilo lichter.

Met behulp van zijn vrienden, familie en trainer, hield Andy het vol, zegt hij zelf. Nu hij 22 jaar oud is en bijna 80 kilo is afgevallen, ziet hij eruit als een ander persoon. Hoewel hij zegt bijna geen herinnering te hebben aan zijn zware periode, weet hij wel dat hij eenzaam en geïsoleerd was. “Ik vergeet weleens hoe ver ik gekomen ben en hoe ik er nu uitzie.”

Viral

Het filmpje dat zijn ouders van zijn transformatie maakten gaat inmiddels viral: het is al 70.000 keer bekeken. Andy’s bijzondere transformatie inspireert mensen over de hele wereld om ook actie te ondernemen. En dat is precies wat hij wil: “Misschien kan ik ze pushen de stap te nemen. Ik wil ze laten weten dat ze niet alleen zijn.”

Ook dichtbij huis inspireert dat: zijn eigen moeder is al bijna 30 kilo kwijt!

Moeder en dochter

Ook dit stel is onherkenbaar na hun afvalrace:

Bron: Little Things. Beeld: iStock

