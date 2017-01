Artsen waarschuwen voor het populaire ‘militaire dieet’

Je zou er een kleine 5 kilo in een week mee afvallen: het militaire dieet. Artsen waarschuwen echter voor deze trendy leefwijze, waarbij je jezelf 3 dagen per week uithongert.

Het klinkt ook gewoon te goed om waar te zijn: 4,5 tot 5 kilo afvallen per week. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen? 3 dagen per week maar 1000 calorieën nuttigen.

Social media

Aanhangers van het militaire dieet verspreiden trots foto’s op Instagram en andere sociale media van het eten wat ze op een “militaire dag” mogen nuttigen. 1000 kilocalorieën is natuurlijk veel te weinig voor een volwassen vrouw, die op een dag gemiddeld het dubbele zou mogen eten.

Daarom waarschuwen artsen ook voor ondervoeding met de boodschap dat je lichaam in de spaarstand belandt als je jezelf zo weinig voeding gunt, met averechtse effecten tot het gevolg: als je over enkele dagen te weinig eet, gaat je lichaam reserves opslaan, waardoor je juist níet afvalt. Zeker niet als je dit dieet langer vol zou willen houden.

Dagmenu

Op een doorsnee dag van het militaire dieet mag je bijvoorbeeld ontbijten met een hardgekookt ei, een sneetje toast en een halve banaan, gevolgd door een bakje hüttenkäse voor lunch met wederom een hardgekookt ei en een sneetje toast. Als avondeten eet je 85 gram mager vlees, 250 gram broccoli, ruim 100 gram wortels en een halve banaan. Als toetje mag jezelf “verwennen” met een klein bolletje vanille-ijs.

Amerika

Het militaire dieet komt uit Amerika, waar diëtisten uit het Amerikaanse leger soldaten tijdelijk op dit dieet zouden zetten om snel nog in vorm te raken voordat ze bijvoorbeeld op missie moeten. Het dieet is dan ook eigenlijk voor niemand anders bedoeld en zeker niet geschikt zonder begeleiding van een arts of diëtist.

BEKIJK OOK:

De beste Lekker in je Vel-berichten op WhatsApp ontvangen? Meld je gratis aan!

LEES OOK:

Bron: Mail Online. Beeld: iStock