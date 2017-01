Een goed begin van 2017 voor Carolien Spoor en haar Jon

Babynieuws in actriceland! Het nieuwe jaar kan niet beter beginnen voor de 29-jarige actrice Carolien Spoor en haar man Jon. Zij verwachten hun eerste kindje, zo maakte ze bekend op Instagram.

De actrice plaatste een mooie foto waarop ze van de zijkant te zien is, waardoor haar kleine buikje goed uitkomt. Bij de foto staat “Lief klein wondertje: dankzij jou is 2017 nu al onvergetelijk! We kunnen niet wachten om je te mogen ontmoeten.”

Een jongetje?

Als we de kleur van het hartje bij de foto mogen geloven, verwacht het tweetal een jongetje! Wanneer de actrice precies is uitgerekend is niet bekend. Jon en Carolien stapten in september vorig jaar in het huwelijksbootje.

