Is jouw kindje te vroeg geboren? Dat kan volgens onderzoek op latere leeftijd gevolgen hebben voor je gezondheid.

Angststoornissen

Volgens nieuw onderzoek van de American Psychological Association hebben baby’s die weinig wegen bij de geboorte meer kans op mentale problemen op latere leeftijd. Zo zouden kinderen die heel licht waren bij de geboorte in hun jeugd last kunnen krijgen van ADHD en op latere leeftijd zelfs meer risico lopen op angststoornissen en depressies. Dat zou komen door de stress die de baby’s op jonge leeftijd al ervaren. En daar zouden de ouders volgens de onderzoekers rekening mee moeten houden.

In de gaten

Het was al eerder bekend dat mensen die te vroeg geboren zijn last kunnen krijgen van ademhalingsproblemen en oogproblemen, maar deze problemen waren nog niet eerder onderzocht. “Het is belangrijk dat de ouders en artsen in de gaten houden of deze baby’s last krijgen van mentale problemen omdat ze er niet altijd overheen groeien”, zegt een van de onderzoekers. “Het is belangrijk dat daar een goede behandeling voor komt”. Het is niet zo dat al deze kinderen onder zwaar toezicht moeten komen te staan, maar extra alert zijn, is nooit verkeerd.

