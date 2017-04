Dit is de reden waarom bakken eigenlijk héél goed voor je is

Het liefst zouden we elke dag een cake of taart bakken, maar dat is helaas niet heel goed voor de kilo’s. Maar er is goed nieuws: volgens onderzoek blijkt bakken wel andere voordelen te hebben. Rudolph doet het in de video wel even voor met een lekkere appeltaart.

Naast dat het heel lekker is, blijkt het volgens The Huffington Post ook psychologische voordelen hebben om te bakken. Het is manier om je creativiteit te uiten en dat zorgt er weer voor dat je minder stress hebt. Daarnaast is het bakken ook een soort mindfulness omdat je bezig bent om zelf iets te creëren.

Gevoelens uiten

Zit je niet zo goed in je vel? Dan kan een flinke taart bakken ook helpen. Het helpt je om je gedachten even te verzetten én je kunt aan het eind een echt resultaat van je harde werken laten zien. Ook kun je met een taart heel veel zeggen. Vind je het moeilijk om je gevoelens te uiten? Bak een taart! Volgens Susan Whitbourne, psycholoog aan de Universiteit van Massachusetts, kun je met een taart je dankbaarheid, liefde of steun laten zien. Bakkers klaar? Bakken maar!

Bron: Delish.com. Beeld: iStock.