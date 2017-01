Dit is hét beste tijdstip om te ontbijten

Voor een gezonde start van de dag is het belangrijk dat je nooit je ontbijt overslaat. Wat jij in de ochtend eet heeft namelijk invloed op hoe jij je de rest van de dag voelt. Begin daarom elke dag met een lekker gezond ontbijtje!

En ook niet geheel onbelangrijk: doe dit op het juiste tijdstip. Het tijdstip waarop je ontbijt heeft namelijk invloed op wat jij de rest van de dag eet.

Tijdstip

Sommige mensen maken direct een ontbijtje klaar als ze uit bed stappen, terwijl andere mensen liever tijd besparen en in de trein een broodje naar binnen werken. Maar wat is het nu het beste om te doen? Volgens expert Dr. Oz kun je het beste binnen een uur nadat je wakker bent geworden ontbijten. Je lunch kun je het beste zo’n 4 a 5 uur later eten en een paar uur daarna kun je het beste aan je avondeten beginnen.

Slapen

Als jij je aan deze routine houdt, ben je minder geneigd om tussendoor te snacken. Je lichaam raakt dan namelijk gewend aan je eetritme, waardoor je minder snel last krijgt van cravings. Tot slot is het volgens Dr. Oz belangrijk om ongeveer 3 uur na je avondmaaltijd naar te gaan: hierdoor voorkom je dat je later op de avond weer trek krijgt.

Bron: Marie Claire UK. Beeld: iStock.