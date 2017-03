Een aardappel ziet er bijna nooit vlekkeloos uit: harde groene plekjes, bruine beschadigingen, uitlopers… Snijd jij die beurse plekjes weg tijdens het schillen van de aardappels? Volgens het Voedingscentrum kun je dat maar beter wél doen.

In aardappelen zit de stof solanine: een natuurlijke gifstof. Dit stofje zit in de schil van onrijpe (groene) aardappelen, maar ook in de uitlopers (de kiemen) van oudere aardappelen. Solanine is in grote hoeveelheden giftig: het kan bijvoorbeeld koorts, hoofdpijn, buikpijn, braken en diarree veroorzaken. Sommige mensen zijn gevoeliger voor solanine dan anderen.

Ruim wegsnijden

De hoeveelheid solanine kan per aardappel flink verschillen. Maar omdat het stofje vooral in de uitlopers en de groene of beschadigde plekjes in de schil zit, is het verstandig om die ruim weg te snijden, zegt het Voedingscentrum. Ook als je de aardappels in de schil eet.

Donker bewaren

Het giftige stofje ontstaat onder invloed van licht. Om te voorkomen dat je aardappelen veel uitlopers of groene/bruine plekken krijgen, kun je de aardappelen dus het beste bewaren op een donkere, koele en droge plek.

Bron: Voedingscentrum. Beeld: Istock