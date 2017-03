Bewezen: van deze kledingstukken en accessoires kun je rugpijn krijgen

Heb jij ook regelmatig last van je rug? Het zou zomaar kunnen liggen aan de kleding of accessoires die je draagt. The British Chiropractic Association (BCA) maakte een lijst van kledingstukken en accessoires die op de lange termijn schadelijk kunnen zijn voor je rug.

Om er zeker van te zijn dat je rugpijn geen hernia is, is het handig om eerst deze video van dokter Rutger te bekijken.

Skinny jeans

Het allerslechtste kledingstuk voor je rug? Opvallend genoeg staat de welbekende skinny jeans op nummer 1. Wanneer je een te strakke broek draagt kun je last krijgen van tintelende benen, en in het slechtste geval een beknelde zenuw. Een broek die te strak zit bij je enkels kan namelijk zorgen voor een slechte bloeddoorstroming.

Top 5

De skinny jeans is echter niet de enige boosdoener. Volgens de BCA kunnen ook de volgende kledingstukken je rugpijn bezorgen:

Skinny jeans Oversized handtassen en schoudertassen Jassen met grote, zware capuchon Hoge hakken Open schoenen zoals pumps – deze zorgen ervoor dat de spanning in de benen en onderrug verhoogt.

Natuurlijke bewegingen

Uit het onderzoek van de BCA blijkt dat maar liefst 73% van de Britse vrouwen af en toe last heeft van rugpijn. 33% van de vrouwen heeft geen idee dat dit door hun kleding komt. Volgens Tim Hutchful, chiropractor bij BCA, kan elk kledingstuk dat ervoor zorgt dat je natuurlijke manier van beweging verandert, of ervoor zorgt dat je op een andere manier moet lopen, een negatief effect hebben op je houding, rug en nek.

Grote capuchon

Zo zien we ook jassen met een grote capuchon voorbij komen in het lijstje. Volgens Hutchful is hier een logische verklaring voor. ”Wanneer je capuchon zo groot of zwaar is, of als je kledingstuk een asymmetrische halslijn heeft, kan dat ervoor zorgen dat je je nek teveel moet spannen, waardoor je na lange tijd ook nek of rugpijn kan krijgen.”

Nieuwe garderobe?

Dit betekent echter niet dat je nu een volledig nieuwe garderobe moet aanschaffen. Volgens de BCA kun je nog steeds kledingstukken als skinny jeans blijven dragen, maar dan wel met mate. Zolang je ook afwisselt met andere kledingstukken is er niks aan de hand.

Bron: The British Chiropractic Association. Beeld: iStock