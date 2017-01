Deze nieuwe vorm van yoga is (op z’n zachtst gezegd) verrassend

Wie denkt dat bier en yoga niet hand in hand gaan, heeft het mis: bieryoga is de nieuwste hype. En ja, dat is precíes wat je denkt dat het is.

Op de yogamat met een biertje erbij. De Duitse yogaleraar en bierliefhebber Jhula stuitte op het concept tijdens het Amerikaanse festival Burning Man en was meteen verkocht. Samen met collega Emily haalde hij de nieuwe vorm van yoga naar Berlijn.

Eeuwenoude therapieën

‘Bier en yoga zijn beide eeuwenoude therapieën voor lichaam, geest en ziel’, staat op de site van de yogastudio. ‘Het is leuk, maar geen grap. We nemen de filosofie achter yoga heel serieus en mixen dat met het plezier van bier drinken om in de hoogste staat van bewustzijn te raken.’

Namasté! O ja, één voorwaarde: bieryoga is alleen voor 18-plus. 🙂

Bron: Metro. Beeld: iStock