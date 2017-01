Bijzonder: dit doen spruitjes met je hersenen

Ben je op zoek naar iets gezonds om vanavond op tafel te zetten? Ga dan eens voor spruitjes. Deze groente zou namelijk erg goed zijn voor je hersenen, zo beweren Schotse onderzoekers.

Sterker nog: er is zelfs een medicijn in de maak waar stoffen uit spruitjes in voorkomen.

Zuren

Maar wat zorg er nu voor dat spruitjes zo gezond zijn? Volgens een professor die leiding gaf aan het onderzoek, zitten er in spruitjes bepaalde zuren die een verbinding aangaan met de stoffen in de hersenen. Door deze natuurlijke verbindingen komen er stoffen vrij die neurologische aandoeningen zoals dementie verkleinen.

Risico

Volgens de onderzoekers betekent dit echter niet dat het eten van spruitjes je de garantie biedt dat je geen dementie krijgt: je zou alleen het risico op het krijgen van de ziekte hiermee verkleinen.

Bron: Women’s Health. Beeld: Shutterstock