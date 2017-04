Blogster deelt openhartige foto van haar grootste onzekerheid

Niemand is perfect. En dat zorgt ervoor dat iedere vrouw wel iets aan haar lichaam heeft waar ze onzeker over is. Hetzelfde geldt voor de Canadese blogster Kenzie. Op Instagram deelde ze een dappere foto van haar grootste onzekerheid.

Anca kwam in korte tijd zestig kilo aan wat haar zeer onzeker maakte, maar ze vond weer opnieuw geluk. Ze vertelt erover in bovenstaande video.

Je billen, je borsten, je kuiten of je dijen… Voor Kenzie is haar grootste ‘minpunt’ haar buik. Zij viel in korte tijd veel kilo’s af waardoor ze nu te maken heeft met striemen en striae op haar buik. Maar ondanks dat zij echt niet blij is met hoe haar buik er nu uitziet, deelt ze toch een foto op Instagram.

Een bericht gedeeld door Kenzie Brenna (@omgkenzieee) op 23 Mrt 2017 om 7:52 PDT

Met de Instagram-foto laat Kenzie weten dat ze ondanks haar eerdere Instagram-oproepen om ‘rondingen te omarmen’ nu toch veel last heeft van haar striemen. Ze heeft het er moeilijk mee, en die gedachte steekt ze niet onder stoelen of banken.

Openhartig over grootste onzekerheid

In haar Instagram-post beschrijft de blogster openhartig wat ze ziet, voelt en denkt wanneer ze haar ontblote buik in de spiegel ziet. Zo schrijft ze: “Normaal zie je ze niet zo goed. Als je nu maar het geld had om het weg te laten halen. Ze zien er ook wel cool uit, toch? Je zou je fijner voelen zonder de striemen, maar zou je een beter persoon zijn zonder? Nee. Zou het je een lievere en een betere vriendin maken als je het geld had om ze weg te halen? Nee. Dan ben je perfect. Ik voel me niet perfect. Dat komt omdat perfect geen gevoel is”.

Een bericht gedeeld door Kenzie Brenna (@omgkenzieee) op 23 Feb 2017 om 7:46 PST

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock, Instagram