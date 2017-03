Melati van der Kooij kreeg borstkanker en besloot positieve gedachten voorrang te geven. Haar naasten en de medewerkers van de Breast Clinic ASZ hielpen haar door de zwaarste tijden heen.

Melati: “Als je borstfoto’s hebt laten maken wil je maar één ding: zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent. Na het gesprek met de radioloog van het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) kon hij me binnen een uur de uitslag geven. Ik hoefde niet te wachten op een overleg met de chirurg, zoals in andere ziekenhuizen. Een nieuwe werkwijze, die bij mij veel onzekerheid weg kon nemen. Tijdens de behandelingen die volgden besloot ik heel bewust om de dingen positief te benaderen.

Als ik ergens tegenaan liep wat niet meer kon, dacht ik: laat ik dit omdraaien in iets wat wél kan. Wij bleven dus gewoon op zolder slapen, want dan moest ik traplopen en bewegen is goed voor mij. Was ik aan het afdrogen, dan bracht ik elk schoteltje apart naar de kast. En een elektrische fiets hielp me toen gewoon fietsen even niet meer lukte. Zo draaide ik lichamelijke tegenvallers om in iets positiefs.

De radioloog doet de hele beoordeling zelf, de patiënt hoeft niet eerst naar de chirurg

Mijn man Cor was net met pensioen toen ik ziek werd. Hij werd mijn mantelzorger. Alles deed hij voor me, tot en met de wondverzorging aan toe. Ik ben heel open en eerlijk over mijn ziekte. Mijn kleindochter van vier wilde laatst mijn borsten zien en zei: “Oma, jij hebt maar één borst”. Nadat ik mijn bh weer aandeed volgde “en nu heb je er weer twee!” Heerlijk, zo’n relativerende opmerking!

Onnodig lang in onzekerheid

Marc Kock, radioloog ASZ

“Om te voorkomen dat vrouwen onnodig lang in onzekerheid blijven over borstkanker, geven we zoveel mogelijk binnen een uur de uitslag. Als radioloog doe ik de hele beoordeling zelf, de patiënt hoeft niet eerst naar de chirurg. Deze verbetering scheelt enorm in wachttijd en neemt daardoor veel angst weg.”

