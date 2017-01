Borstkanker herkennen? Deze handige foto kan je daarbij helpen

Borstkanker wordt vaak ontdekt door een knobbeltje in de borst. Toch is dit niet het enige symptoom waaraan je deze ziekte kunt herkennen. Deze handige checklist laat zien op welke veranderingen je nog meer alert moet zijn.

Zo is het belangrijk om de structuur van je huid te checken. In sommige gevallen van borstkanker is bijvoorbeeld een ‘sinaasappelhuid’ herkenbaar, zoals hier op de foto is te zien. Ook wanneer je tepels een vloeistof uitscheiden die geen borstmelk is, is het belangrijk om naar de huisarts te gaan. Bekijk hieronder nog meer symptomen:

