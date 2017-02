Het klinkt je vast bekend in de oren: bij de ene keten heb je standaard maat 40, terwijl je bij de andere keten maar net in een 44 komt. Frusterend en ook niet echt een opsteker voor je humeur en zelfvertrouwen. De Britse Lucy Horsley is er dan ook klaar mee.

Lukrake maten

Op haar Facebookpagina deelde Lucy een foto van 2 jeans. Die op het eerste oog naast de kleur totaal niet verschillend lijken, maar daar zit het hem juist in. De ene broek komt van de Britse winkelketen New Look en de andere van de Britse keten River Island. De ene broek valt het strakst, maar heeft de grootste maat in het label staan. De andere broek heeft een kleine maat en valt juist groot uit. Lucy is het beu: winkelketens doen volgens de Britse maar wat met die maten.

Te krap

Lucy heeft normaal maatje 42 bij New Look. Toen ze naar eenzelfde jeans en dezelfde maat op zoek was bij River Island kwam ze uit bij een broek die veel te klein was. Zelfs een maat 46 kreeg ze niet aan. Volgens Lucy is dit een typisch voorbeeld waarmee winkelketens onzekerheid en een verkeerd zelfbeeld van (jonge) vrouwen in de hand werken. Ze uitte haar onvrede op Facebook en schreef het voorval van zich af. Zo schrijft ze: “Hoe kan het in godsnaam dat een grotere maat kleiner is? Niet moeilijk dat zoveel meisjes met hun zelfvertrouwen worstelen en het haten om nieuwe kleren te moeten kopen. Waarom kunnen de maten niet overal hetzelfde zijn?”

Eensgestemden

Aan de reacties op de post te zien zijn heel veel vrouwen het met Lucy eens. Haar bericht werd al ruim 18 duizend keer gedeeld en heeft 6,3 duizend reacties. Voor Lucy betekenen al deze reacties van vrouwen die hetzelfde meemaken veel positiefs. Zo schrijft ze onder haar post: “Nu weet ik tenminste dat het aan de kleren zelf ligt en niet aan mij.”

