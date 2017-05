Zóveel calorieën consumeren we in het vliegtuig en dít is de reden

Tijdens een korte vlucht kun je vaak nog net een saucijzenbroodje naar binnen stoppen, maar tijdens lange vluchten blijken we allemaal bizar veel calorieën te consumeren. Daar is een reden voor.

Uit Brits onderzoek blijkt namelijk dat mensen in een vliegtuig gemiddeld 3400 calorieën consumeren. Dat zijn heel veel calorieën, maar daar zijn verschillende verklaringen voor. Zo proeven we bijvoorbeeld minder als we in de lucht zijn. De neusgaten drogen uit waardoor je minder goed ruikt en dat is weer belangrijk voor de smaak. Daarnaast zorgt het lawaai van een vliegtuig ervoor dat je zoete en zoute smaken minder goed proeft. En ben je een beetje gespannen in het vliegtuig, dan kan je ook weer meer gaan eten. Stress zorgt namelijk voor meer eetlust.

Suiker

Om het eten aan boord toch een beetje smakelijk te maken, wordt er 15 tot 20% procent extra suiker toegevoegd. Daardoor bevat het eten in een vliegtuig veel meer calorieën. Als je een aantal maaltijden aan boord eet, loopt het aantal calorieën dus ook al snel op.

Bron: Welingelichtekringen.nl. Beeld: iStock.