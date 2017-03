Carien (54): “Ik gebruik botox, nou en?”

Je uiterlijk is belangrijker dan je innerlijk, vindt Carien (54). Althans, de eerste 15 seconden. Want hoe kun je iemand leuk vinden en beoordelen op het innerlijk als je hem of haar niet kent?

Vanzelfsprekend speelt het uiterlijk in onze maatschappij een belangrijke rol. Onderzoekers noemen dit esthetisch kapitaal, las ik ergens. Mooie mensen sluiten makkelijker vriendschappen, vinden sneller een baan en zijn aantrekkelijker als levenspartner. We streven naar het schoonheidsideaal, willen ook dat symmetrische gezicht. Niet voor niets worden er miljarden omgezet in de cosmetische industrie. Helaas is het perfecte gezicht voor de meesten van ons een onbereikbaar ideaal. En als we niet oppassen kunnen we er ook doodongelukkig van worden.

Mijn lichaam is de tempel van mijn ziel. En is dan ook helemaal niets mis met aandacht besteden aan mijn uiterlijk en lief zijn voor mezelf. Naarmate ik ouder word kost het me alleen steeds meer moeite om er fris en fruitig uit te zien.

Ik hoor net iets te vaak dat ik er moe uitzie. Of dat ik altijd zo boos kijk. Maar ik slaap prima en heb nog steeds heel veel zin in het leven. Alleen die frons hè, die doet soms het tegenovergestelde vermoeden. Ik denk al veel langer na over Botox, voeg daarom de daad bij het woord en maak een afspraak met een cosmetisch arts. Het tegenstrijdige is dat ik word afgerekend op mijn uiterlijk en als ik toegeef dat ik Botox gebruik er misprijzend naar me wordt gekeken. Alsof ik iets oneerbaars doe, zoals een bank beroven.

Ik ken vrouwen die regelmatig een cosmetisch arts bezoeken en ook vrouwen die liever hun auto naar de garage brengen. En dat is helemaal prima, zolang we maar onze eigen keuzes kunnen maken.

Ik stel mezelf niet al te hoge doelen en blijf realistisch. Botox geeft me net iets meer zelfvertrouwen over mijn uiterlijk. Ik vind het gewoon fijn om op iedere leeftijd de beste versie van mezelf te zijn.

Carien van der Wal (54) is schrijver en interviewer bij o.a. Erasmus Universiteit en Forever39. Ze is moeder van 3 kinderen: Tim (20), Luca (18) en Callán (16) en woont in Rotterdam. De leukste stad van Nederland. Carien is gek op Scandinavische thrillers en hoopt ooit zelf een spannend boek te schrijven. Ze is verslaafd aan zoute drop, haar iPhone en hardlopen. En vindt iedere dag een nieuwe uitdaging.

LEES OOK: