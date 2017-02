De enige, echte waarheid: kan een contactlens vast blijven zitten achter je oog?

Het is voor lenzendragers de grootste nachtmerrie: een contactlens die achter je oog vast komt te zitten als je in je ogen wrijft omdat ze bijvoorbeeld droog zijn (zie video). Maar kan dat eigenlijk wel echt?

Ik ben zelf lenzendrager en heb niet al te lang geleden met dit fenomeen kennis mogen maken. Ik dacht dat mijn lens op de grond was gevallen, maar ik kon hem nergens vinden. Toen ik een klein stukje lens in een hoekje van mijn oog tevoorschijn zag komen, ontstond er natuurlijke blinde paniek. Want ook ik heb weleens gehoord dat je je lens achter je oog ‘kwijt kunt raken’.

Bindvlies

Blijkt dat toch helemaal niet waar te zijn. Je ogen zitten niet zo in elkaar dat er iets achter zou kunnen blijven zitten. Het bindvlies zorgt ervoor dat er niets achter je oogbal terecht kan komen. Toch kan een lens zomaar verdwijnen. Spoel op dat moment je oog met een zoutoplossing om te zien of de lens weer tevoorschijn komt. Is dat niet het geval? Leg dan een spiegel op de tafel en kijk naar beneden naar je spiegelbeeld. Op die manier is het makkelijker om je lens weer te vinden en uit je oog te halen. Maar een lekker werkje is het niet…



