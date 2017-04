Zoveel bespaar je door 1 dag geen vlees te eten

We moeten minder vlees eten, zegt de nieuwe Schijf van Vijf. Niet alleen voor onze eigen gezondheid, maar ook voor het milieu. Je bespaart er namelijk meer mee dan alleen dierenlevens.

Libelle’s Linda at als challenge een maand lang geen vlees. Volgens de Veggiechallenge bespaarde ze daarmee binnen 30 dagen zo’n 56 m2 landbouwgrond, 1,5 dier, 20 kilo CO2 en 45636 liter water bespaard. Vooral die enorme hoeveelheid water springt eruit: je zou per dag dus ruim 1500 liter water besparen. Organisatie Wakker Dier zegt dat voor het produceren van een ons rundvlees inderdaad 1500 liter water nodig is: dat zou gelijk staan aan het waterverbruik van een maand lang douchen.

Andere dingen eten

Maar het blijkt iets anders te liggen, vertelt Arjen Hoekstra, hoogleraar watermanagement tegen NPO Radio 1. “Het is zo dat als je geen vlees meer eet, je 1000 liter per dag bespaart. Maar je eet natuurlijk wel andere dingen om aan je voedingsstoffen te komen, dat kost dan weer 200 liter. Dus je bespaart netto 800 liter per dag.” Dat staat dus niet gelijk aan een maand douchen, maar zeker wel aan 2 weken.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

LEES OOK:

Bron: HP De Tijd, NPO Radio 1. Beeld: Istock