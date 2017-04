Libelle Legt Uit: dít kun je doen als je last hebt van je darmen

We hebben het er liever niet over, maar veel vrouwen hebben er last van: een opgeblazen gevoel, darmklachten en/of problemen met de ontlasting. Wat kun je hieraan doen? Darmfloratherapeut Nienke Tode-Gottenbos, beter bekend als De Poepdokter, geeft tips.

Tip 1: Lief dagboek…

“Voeding speelt bij darmklachten een belangrijke rol en het zou goed kunnen dat je ergens overgevoelig voor bent. Om daar achter te komen kun je een voedingsdagboek bij houden. Wanneer je het vermoeden hebt dat je darmen reageren op een bepaalde voedingsgroep zoals zuivel of gluten dan kun je dit testen door het een paar weken helemaal niet te nemen. Wees daar dan wel strikt in!”

Tip 2: Eet als je honger hebt.

“Dit geldt zeker voor het ontbijt. Als je ’s ochtends eet terwijl je nog geen honger hebt is je spijsvertering nog niet op gang en dat kan klachten geven. Wacht dus liever tot je maag wél begint te rommelen. Zorg dat je voor dat moment een gezond ontbijtje klaar hebt staan, zodat je niet valt voor ongezonde en suikerrijke dingen.”

Tip 3: Héél veel water.

“Het moet echt: drink minstens 1,5 liter water per dag. Thee telt mee, koffie niet.”

Tip 4: Een broodloze lunch.

“Ik ben niet tegen brood, maar denk wel dat te veel tarwe darmklachten kan veroorzaken. Lunch met zoveel mogelijk groente en met wat kokosolie en/of vlees. Vezels uit groente zijn veel interessanter voor je darmen dan vezels uit volkoren. Als je ’s middags echt nog trek hebt kun je een handje noten nemen.”

Tip 5: Bewéég!

“Probeer regelmatig even te planken. Het kost je maar een paar minuten en het is goed voor je darmen. Je buikspieren werken namelijk (naast de spieren rondom je darmen) ook mee aan een goede peristaltiek!”

Tip 6: Zet een krukje naast de wc.

“Als je staat, is er rond het laatste deel van je darm een band aangespannen. Gelukkig, want anders zou je spontaan ontlasting kunnen verliezen. Wanneer je op de wc zit ontspant die band maar ten dele, waardoor er vaak nog een beetje ontlasting in je darm achterblijft en je moet persen om dat eruit te krijgen. Door je voeten op een krukje te zetten kom je in de natuurlijk hurkhouding waardoor het laatste stukje band ook ontspant. Zo poep je makkelijker leeg zonder te persen.”

