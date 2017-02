Dit is dé superfoodtrend van 2017

Elk jaar is er wel weer zo’n superfood waar je gewoon niet omheen kunt. Volgens USA Today is dat ook dit jaar niet anders: een eeuwenoud goedje zou namelijk opnieuw de wereld veroveren.

Waar we het over hebben? Geelwortel, ook wel kurkuma genoemd. Volgens verschillende voedselexperts heeft deze specerij ontzettend veel voordelen voor je gezondheid. Zo zou het helpen bij het bestrijden van ontstekingen, je bloedsuikerspiegel én cholesterol in evenwicht brengen en helpen bij de behandeling van kanker en colitis (ontsteking van de dikke darm).

Het fijne is dat kurkuma een héél veelzijdig ingrediënt is. Zo kun je er heerlijke Indiase curry mee maken, maar ook dressings, sapjes en smoothies. Kortom: je kunt het overal in kwijt.

Bron: USA Today. Beeld: iStock