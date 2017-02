Dít doet een zwangerschap met je lichaam

Tijdens een zwangerschap ondergaat je lichaam de nodige veranderingen. Je buik groeit, je borsten worden voller en je krijgt striae. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk aan de binnenkant van je lichaam? Deze video laat het zien.

In het eerste trimester valt de groei meestal nog wel mee, maar als je eenmaal in het tweede trimester komt neemt de omvang van je baarmoeder met sprongen toe. Omdat er ruimte moet worden gecreëerd, worden de organen in je buik dan ook steeds meer opzij en omhoog geduwd.

Bron en beeld: KIJK.