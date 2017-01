Zet die douche maar uit: je staat er waarschijnlijk te vaak onder

Heb je vanochtend een douche genomen? Hè bah. We douchen onszelf te vaak – en dat zorgt juist voor een verstoring van alle microben die op onze huid leven.

Met een regelmatige schrobsessie verwijder je namelijk ook alle essentiële oliën en organismen van je huid. Daarom doet te vaak douchen je lichaamsgeur en algehele huidbalans geen goed. Het is echter een lastig onderwerp, want niemand weet hoe vaak je je dan wel moet douchen.

Microbiome

Hoe vaak je moet douchen is dus niet duidelijk, maar wel duidelijk is dat er steeds meer bewijs is dat douchen een complex systeem verstoort: het microbiome. Dat is een verzameling bacteriën en virussen die in en op je lijf leven. Die kleine beestjes hebben een grote impact op je gezondheid. Zonder hen zou het immuunsysteem, verteringsstelsel en zelfs je hart niet kunnen functioneren.

Minder robuust

Onderzoekers weten nog lang niet alles over dit microbiome en wat voor rol het speelt in je gezondheid. Wel is er bewijs dat douchen het microbiome op je huid aantast. Ook is duidelijk dat ons leven stedelijke en gesteriliseerde leven dat steeds meer binnenshuis plaatsvindt, er voor heeft gezorgd dat de microben op de menselijke huid steeds minder complex en robuust zijn geworden.

Arsenaal aan bacteriën

Een studie onder een stam in het Amazonegebied die nooit eerder contact had met de Westerse bevolking, liet zien dat deze mensen het meest complete arsenaal aan bacteriën hadden van iedere populatie die voor die tijd ooit onderzocht was. En dat is in dit geval dus een goed ding.

Huidproblemen

Ook is duidelijk dat douchen met shampoo en zeep de huid ontdoet van die microben – evenals die essentiële oliën. Doordat het natuurlijke microbiome is verstoort, kampen veel mensen met huidproblemen als acne.

Dagelijkse douche

Er is alleen één probleem: een aantal van die bacteriën zijn ook verantwoordelijk voor onwelriekende lichaamsgeurtjes, en daar zit ook niemand op te wachten. We kunnen ons voorstellen dat je je dagelijkse douche daarom niet wil overslaan – en zeker niet tot er echt onomstotelijk bewijs is geleverd. Maar iets zuiniger zijn met de douchegel en shampoo is vooralsnog geen gek idee.

