Deze smoothie doet hooikoorts de das om

Het is vandaag een prachtige lentedag, maar dat gaat helaas vaak hand in hand met hooikoorts. Goed nieuws: deze smoothie belooft beterschap.

Sommigen zweren erbij en anderen merken geen verschil, maar: baat het niet, dan schaadt het niet.

Wat heb je nodig:

– Een plak ananas van ongeveer 4 centimeter dik

– Een hele citroen, inclusief schil

– Een stukje gember ter grootte van je duim

– 1 appel

– Eventueel: ijsblokjes

En zo maak je ‘m!

Schil de ananas en schrob de citroen schoon. Snij de citroen eventueel in stukjes zodat je de pitten eruit kunt halen. Maak de gember schoon en haal het klokhuis uit de appel. Zodra je dit allemaal hebt gedaan kun je de ingrediënten gaan blenden. Zodra het een mooie smoothie is geworden, kun je beginnen aan je nieuwe hooikoortsmedicijn. Is het een warme dag? Dan is de smoothie ook heerlijk met een paar ijsklontjes!

Doktersadvies

Vooralsnog is er geen onderbouwd medisch onderzoek naar gedaan naar de werking van dit ‘wondermiddeltje’. Voor mensen met darm- en suikerproblemen is het wel eventjes opletten geblazen volgens onze eigen Dr. Rutger. “Mensen met darmproblemen kunnen last krijgen met de schil van de citroen in de smoothie. Het suikergehalte van de smoothie is een factor waar mensen met suikerziekte op moeten letten.”

Bron: Zelfmaakideetjes. Beeld: iStock