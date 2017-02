Met één simpele verandering verloor Drew Barrymore bijna 10 kilo

In haar nieuwe serie ‘Santa Clarita Diet’ speelt Drew Barrymore een vrouw met een onstilbare honger naar mensenvlees… In haar echte leven veranderde Drew iets simpels in haar dieet en viel bijna 10 kilo af: ze at meer proteïne.

Na haar scheiding van haar ex-man Will Kopelman in 2015, met wie ze dochters Olive en Frankie kreeg (zie video), kwam Drew flink wat kilo’s aan – althans voor Hollywoodmaatstaven. Met de opnames van haar nieuwe televisieserie wilde ze graag afvallen. Maar dan zónder crashdieet.

“Je ziet het aan het verloop van de serie: bij de opnames in het begin was ik zwaarder dan aan het einde.”

Een diëtist bij Good Housekeeping legt uit: “Het is slim van Drew om meer proteïne toe te voegen aan je dieet. Kip, magere zuivel, mager rundvlees, en vooral veel plantaardige voedingsmiddelen (kikkererwten, noten, bonen, zaden en groenten) zijn belangrijk als je gewichtafname op de lange termijn wil bewerkstelligen. Het houdt je bloedsuiker stabiel, is goed voor spieropbouw als je sport, en geeft je langer een gevuld gevoel.”

Als je moeite hebt om hetzelfde te doen, adviseert ze om te beginnen bij het veranderen van je ontbijt. “Notenspreads, pindakaas, eieren eten ’s ochtends, of zelfs magere melk in je koffie helpen je allemaal aan meer eiwitten, en dus om je lekkere trek later op de dag tegen te gaan.”

Drew ziet er in ieder geval fantastisch uit.

@bild German newspaper with an incredible group of people. Honored to be here. And humbled too. I am a news junkie. Journalists need to be our hero’s. Telling us the worlds truth. Whether we like it or not! Een bericht gedeeld door Drew Barrymore (@drewbarrymore) op 20 Jan 2017 om 3:45 PST

Hier ook nog tekst en een foto

I love women. I live for my two daughters. And I am full of pride and unity with all women today. Een bericht gedeeld door Drew Barrymore (@drewbarrymore) op 21 Jan 2017 om 4:40 PST

#Netflix #strangerthings #santaclaritadiet #alumni Een bericht gedeeld door Drew Barrymore (@drewbarrymore) op 8 Jan 2017 om 6:56 PST

Bewijzen de persfoto’s

LEES OOK:

Bron: GoodHousekeeping. Beeld: Brunopress, Instagram.

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.