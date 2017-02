Drink jij wel genoeg water? Check het met deze simpele truc

Het is belangrijk om elke dag ongeveer 2 liter water te drinken. Maar hoe kun je nu checken of je voldoende gehydrateerd bent? Je zou het aantal glazen dat je drinkt kunnen bijhouden, maar gelukkig is er een veel makkelijkere manier om dit te checken.

Hand knijpen

Het is heel simpel: gebruik de duim en wijsvinger van je ene hand en knijp hiermee in de rug van je andere hand. Schiet het geknepen stukje huid direct terug? Dan ben je voldoende gehydrateerd. Duurt het even? Dan is het waarschijnlijk tijd voor een glas water! Hoe elastischer je huid is, hoe beter namelijk je vochtbalans is.

Check je urine

Er is ook nog een andere truc om je vochtinname te checken. Kijk na het plassen eens in de wc. Is je urine donker? Dan heb je waarschijnlijk te weinig water gedronken. Is je plas doorzichtig tot licht? Dan ben je waarschijnlijk voldoende gehydrateerd.

Bron: Marie Claire. Beeld: iStock