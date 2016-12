Kerstborrels, verschillende kerstdiners, nieuwjaarsborrels en Oud en Nieuw. December barst zowat uit zijn voegen van de hapjes en alcoholische versnaperingen. De uitgelezen kans om het in januari wat rustiger aan te doen tijdens ‘Dry January’. En dat is helemaal niet zo’n gek idee.

Dry January, is precies wat de naam al doet vermoeden: in januari wordt er niet gedronken. In Engeland is dit fenomeen al langer bekend, en doen er veel mensen aan mee. En ook in Nederland zijn er steeds meer mensen die het nieuwe jaar ‘droog’ willen starten. Want naast dat je alle calorieën mijdt die in alcohol zitten, heeft nog meer voordelen voor je lijf en geest. Zo slaap je beter, neemt je concentratie toe en kan je lever herstellen (van de maanden ervoor).

Daarnaast heeft het ook uiterlijk gezien een aantal voordelen. Je raakt zonder alcohol namelijk gemakkelijker de zogenoemde kerstkilootjes kwijt. En alcohol maakt je huid droog, onzuiver en kan het een grauwe gloed geven. Alcohol beïnvloedt namelijk de communicatie tussen zenuwen en lichaamsdelen, je immuunsysteem en depressies (en angsten). Al deze nadelen ervaar je niet wanneer je een maand lang ‘ontgift’ van alcohol. Helemaal niet zo’n gek idee dus, om het een maand lang te laten staan.

Bron: WelingelichteKringen.nl. Beeld: iStock