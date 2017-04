Dít effect heeft het gebruik van een pufje op je gewicht

Bijna een miljoen Nederlanders gebruiken een pufje tegen astma (zie video). Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat die pufjes gevolgen kunnen hebben voor je gewicht.

Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat wanneer patiënten langdurig pufjes gebruiken tegen astma de buikomvang groter wordt. Vooral vrouwen zouden hier last van hebben. 140.000 mensen werden onderzocht en op basis daarvan konden ze deze conclusie trekken.

Corticosteroïden

Mensen die een pufje gebruiken zouden volgens hoogleraar Liesbeth van Rossum dikker kunnen zijn omdat er in deze pufjes corticosteroïden zitten en dat zijn over het algemeen dikmakers. Bij mensen die deze stof via pillen binnenkrijgen is dat al bewezen, maar er moet nog verder onderzoek gedaan worden of dat met een pufje hetzelfde werkt.

BMI

Het is niet zo dat je opeens extreme overgewicht hebt als je een pufje gebruikt. Van Rossum vertelt aan AD dat vrouwen die een pufje gebruiken bijna 1 BMI-punt meer hebben dan vrouwen die dat niet doen. Het is de buikomvang waar je het aan kunt zien en juist het buikvet kan leiden tot ernstige gevolgen voor je gezondheid. Stoppen met pufjes is volgens de hoogleraar ook geen goed idee, maar het is wel goed om je gewicht in de gaten te houden als je ze gebruikt.



