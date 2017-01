Epidemie: 1 op de 3 vrouwen van middelbare leeftijd lijdt aan slapeloosheid

1 op de 3 vrouwen worstelt met slapeloze nachten, schrijft ‘Daily Mail’. Vrouwen die de 50 naderen en in de menopauze zitten hebben daar het meest last van: onder die groep komen slaapproblemen 4 keer meer voor.

Dat blijkt uit een Engels onderzoek. Jaarlijks worden in het Verenigd Koninkrijk 15 miljoen recepten (!) voor slaappillen uitgeschreven. De gevolgen van de ‘epidemie’ van chronische slapeloosheid (die betekent dat je tenminste drie nachten per week wakker ligt en dat gedurende tenminste drie maanden) zijn heftig: gezondheidsproblemen als hoge bloeddruk, overgewicht, dementie en zelfs kanker zijn allemaal gelinkt aan slaaptekort.

Achtergrond

Niet alleen hormonen en de fysieke ongemakken van de menopauze zijn oorzaken van slaapproblemen bij vrouwen. Deze generatie werkt meer en maakt langere dagen: werkstress zorgt ervoor dat we minder goed slapen. Ook alcohol is een van de boosdoeners: de gemiddelde vrouw van middelbare leeftijd drinkt meer dan het maximum van 1 tot 2 glazen per dag, met slaapproblemen tot gevolg.

Het lastige is dat insomnia door velen niet als een serieus probleem wordt erkend, vertelt ervaringsdeskundige en journaliste Julia Lawrence. De effecten zijn net zo vervelend en ernstig als bij mensen die ziek zijn, alleen krijgt de laatste groep wel erkenning: “Bij slapeloosheid krijg je allemaal adviezen waar je niet op zit te wachten, zoals: ‘anders neem je toch lekker een whisky’. Of je krijgt een verhaal van iemand die hartstikke goed slaapt ’s nachts, omdat ‘ie de hele dag zo hard heeft gewerkt, daarmee insinuerend dat jij, de grote hypochonder, de hele dag lui zit te zijn.”

Tips

De beste tips volgens de artsen die worden geraadpleegd in het stuk: meer sporten, gezonde voeding en weinig drinken. Geen televisie of telefoon voordat je gaat slapen en geen koffie meer na 12 uur ’s middags. Maar de echte nachtbrakers hebben deze waarschijnlijk wel allemaal geprobeerd. Wat is jouw beste slaapadvies?

Bron: DailyMail. Beeld: iStock