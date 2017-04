Deze etenswaren staan samen sterk(er)

Of groenten gezonder zijn als je ze zelf snijdt is de vraag (zie video hierboven), maar dat het gezonder is om ze te eten in combinatie is zéker zo! De opname van bepaalde voedingstoffen verbetert door ze samen te eten.

Kalkoen en zoete aardappel

Zink is een goeie in combinatie met vitamine A. Die laatste is een antioxidant die je vindt in oranje groente, zoals zoete aardappel en wortels – het is goed voor je immuniteit, zicht en een stralende huid. In combinatie met zink neem je het beter op, veelal te vinden in vlees, eieren, vis en zaden.

Hoe nog meer te combineren: eieren en spinazie of pompoen en zaden.

Salade en volvette dressing

Tuurlijk, het is hartstikke goed om rauwe groenten te eten. Maar je haalt er nóg meer vitaminen uit als je ze combineert met goede vetten. Uit onderzoek van de Iowa State Universiteit blijkt dat de carotenoïden uit salades beter geabsorbeerd worden met volvette dressings dan met de low-fat variant. Als je ook nog een ei toevoegt, heb je zelfs 3 tot 9 keer meer carotenoïden.

Hoe nog meer te combineren: spinazie en avocado, sla met geroosterde amandelen.

Aardbeien en spinazie

Met vitamine C neem je tot wel 35% meer ijzer op (onze voedingsdeskundige legt daar onderaan dit artikel nog meer over uit).

Hoe nog meer te combineren: citroensap en groenten, rode paprika en bonen.

Griekse yoghurt en banaan

Calcium, goed voor botten en spieren en je zenuwstelsel, is een topper samen met inuline/fructanen. Que? Inuline komt voor in uien, artisjokken, bananen en granen. Extra bonus: ze zijn ook probiotica die zorgen voor een goede balans in je spijsverteringsstelsel.

Hoe nog meer te combineren: brood met tonijn, broccoli met uien en knoflook.

Groene thee met citroen

Als je groene thee drinkt voor de gezondheidsvoordelen, maar je houdt niet van de bittere nasmaak, dan is dit goed nieuws: een beetje citroen helpt de smaak EN de opname van antioxidanten. Een onderzoek gepubliceerd in Molecular Nutrition & Food by Purdue University researchers laat zien dat met citroensap het lichaam 5 keer beter de goede stoffen absorbeert.

Hoe nog meer te combineren: matcha en mango Wat zegt Libelle’s voedingsdeskundige ervan?

“Een heel belangrijke is de combinatie van producten die rijk zijn aan vitamine C (zoals groente en fruit) en plantaardige producten die ijzer bevatten, bijvoorbeeld brood. Je lichaam neemt ijzer uit plantaardige producten wat minder makkelijk op dan uit dierlijke producten, maar door vitamine C wordt ijzer uit plantaardige producten beter opgenomen. Dus wanneer je niet alleen bij je avondmaaltijd maar ook bij je lunch en ontbijt groente of fruit eet, neem je meer ijzer op.

Ook is vitamine D erg belangrijk voor de opname van calcium uit de voeding. Vitamine D stimuleert de opname van calcium uit de darmen en het vastleggen van calcium in het botweefsel.

Een andere belangrijke combinatie is vet en vitamine A, D, E en K. Deze vitamines zijn zoals we dat noemen ‘vetoplosbaar’ en kunnen alleen goed worden opgenomen als er voldoende vet in je voeding zit.”

Dr. ir. Astrid Postma-Smeets is voedings- en gezondheidsexpert van het Voedingscentrum.

