5 veelgemaakte fouten door lenzendragers die je ogen ernstig kunnen beschadigen

De meeste lenzendragers weten dondersgoed dat je zorgvuldig met je lenzen om moet gaan, omdat je anders schade aan je ogen kunt oplopen. En toch heeft 99% van de lenzendragers zich wel eens schuldig gemaakt aan (minstens) een van deze fouten.

Uit onderzoek in Amerika blijkt dat vrijwel élke lenzendrager wel eens ‘risicovol’ omgaat met zijn of haar lenzen. Het zijn kleine dingetjes waar je makkelijk mee wegkomt onder het mom van: ‘de vorige keer ging het toch ook goed’. En daar schuilt nou juist het gevaar. (Tekst gaat verder onder de video.)

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Welke bril past bij jou?



1. Douchen of zwemmen met je lenzen in

Het lijkt misschien ongevaarlijk, maar douchen of zwemmen met je lenzen in kan je ogen irriteren. Uit het onderzoek van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) blijkt dat contactlenzen het water kunnen absorberen, waardoor de vorm van je lens kan veranderen. Maar ook kan de lens micro-organismen en onzuiverheden opnemen die in het (zwem)water zitten. Bijvoorbeeld het micro-organisme Acanthamoeba, dat volgens het CDC te vinden is in zwembaden, bubbelbaden en het zou zelfs in drinkwater voor kunnen komen. Een infectie met Acanthamoeba is zeldzaam, maar kan wel een pijnlijke oogontsteking tot gevolg hebben, en in het allerslechtste geval zelfs leiden tot blindheid. Volgens het onderzoek zijn in 95% van de Acanthamoeba-infecties contactlenzen de oorzaak.

2. Je lenzen te lang achter elkaar dragen, of zelfs ermee slapen

Volgens CDC wordt 25% van alle ooginfecties veroorzaakt door risicofactoren die te voorkomen waren, ‘waaronder het af en toe slapen met lenzen in, of het té lang dragen van contactlenzen’. De oorzaak: zuurstoftekort van het hoornvlies. Als je je lenzen te veel uur achter elkaar draagt, of ook ’s nachts in houdt, kan je hoornvlies onvoldoende zuurstof opnemen. Dat leidt tot een onprettig gevoel in je ogen, rode ogen en irritaties, of zelfs infecties.

3. Je lenzen te laat vervangen voor nieuwe

Misschien denk je dat je geld bespaart door je maandlenzen net even een paar dagen langer te dragen dan een maand, zodat je per jaar niet 12 setjes, maar 11 setjes hoeft te kopen. Niet slim, want op de lange termijn kan je dat dure zorgrekeningen opleveren. Hoe ouder je lenzen, hoe meer bacteriën, eiwitten en ander viezigheid erop achter is gebleven. Dit zorgt er niet alleen voor dat ze onprettig aanvoelen in je ogen, maar ook dat het risico op infecties steeds groter wordt.

Let op: het is ook niet verstandig om lenzen te dragen die over de houdbaarheidsdatum zijn. De lenzen kunnen daadwerkelijk ‘bederven’: doordat de ph-waarde (zuurgraad) te zuur of te basisch kan worden. Een te hoge of lage zuurgraad kan je oog flink irriteren of beschadigen.

4. Je bewaardoosje niet vervangen

Doe jij jaren met hetzelfde lenzendoosje? Ook niet verstandig! Volgens de American Optometric Association moet je je lenzendoosje eigenlijk elke dag schoonspoelen en minstens elke 3 maanden vervangen. Als je een oud doosje gebruikt, kunnen er bacteriën in het doosje zitten en dus ook op je lens komen. Het risico op een ooginfectie is ruim 6 keer groter als je het doosje niet schoonmaakt, en ruim 5 keer groter als je ‘m niet elke 3 maanden vervangt.

5. Kraanwater gebruiken om de lenzen schoon te maken

Het is je vast wel eens overkomen: je lens moet worden schoongemaakt, maar je hebt geen lenzenvloeistof bij de hand. Tsja, dan maar even wat water uit de kraan? Niet doen, zegt het CDC. Want ook al is kraanwater schoon genoeg om te drinken, het is niet steriel. Zoals eerder gezegd kunnen er micro-organismen als Acanthamoeba in kraanwater voorkomen. Nu is die kans in Nederland vrij klein, maar toch waarschuwen ook opticiens om geen kraanwater te gebruiken om je lenzen in te bewaren. Je lens ermee omspoelen kan wel, mits je de lens daarna wel verder schoonmaakt en bewaart in lenzenvloeistof. Als je een lenzendoosje vult met kraanwater, en dat doosje is ook nog eens een beetje vervuild, dan kunnen bacteriën en amoeben zich vermeerderen. En dan wordt de kans op een infectie opeens een heel stuk groter.

De artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: Medical Daily, CDC. Beeld: Istock