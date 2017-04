Waarom je fruit niet moet wassen voordat je het in de koelkast legt

Het idee om fruit te wassen voordat je het eet, is natuurlijk hartstikke goed. Je weet nooit wie er in de supermarkt allemaal aan heeft gezeten (zie in de video hierboven hoe je fruit écht goed schoonmaakt). Maar leg het fruit daarna niet in de koelkast, want dat is zonde.

Het is sowieso lastig, want welk fruitsoort moet nu wel in de koelkast bewaard worden en welke niet? Zacht fruit (aardbeien, frambozen, bessen), druiven, appels en voorgesneden fruit kun je het beste in de koelkast bewaren, terwijl je citrusvruchten (zoals citroen en limoen), banaan en andere exotische fruitsoorten (ananas, mango) het langste houdbaar blijven op kamertemperatuur.

Vocht

Mocht je fruit in de koelkast willen bewaren, was de vruchten dan niet van tevoren. Door het vocht dat wordt opgenomen tijdens het wassen, is het fruit minder lang houdbaar. Het water in het fruit wordt dan erg koud en dit is niet goed voor de schil en het fruit zelf.

Azijn

Het is dus beter om na het boodschappen doen, het fruit gelijk in de koelkast te leggen en pas te wassen vlak voordat je het gaat eten. Wil je het toch van tevoren al wassen? Dan kun je dit het beste doen door ze te laten weken in een bad met 1 kopje azijn en 3 kopjes water. Dep de vruchten daarna droog met wat keukenrol. Door het fruit zo te wassen, kun je de houdbaarheid van het fruit juist verlengen. Het azijn verwijdert namelijk de bacteriën en schimmelsporen.

Bron: The Huffington Post. Beeld: iStock