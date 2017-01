Sonja Bakker: “Het hele gezin vindt deze gazpacho hartstikke lekker”

In de vorige aflevering liet Sonja Bakker zien hoe je een lekkere, gezonde tortilla met kip en groenten snel klaarmaakt. Deze week heeft Sonja een koude snack voor ons: gazpacho. De koude, Spaanse tomatensoep zit tjokvol groenten (en dus vitamines!) en is bovendien in een handomdraai gemaakt. Je kookt de groenten, gooit ze in de mixer, laat de boel afkoelen en je gazpacho is klaar. “Het hele gezin vindt dit hartstikke lekker.”

Libelle samen met Lidl

Het is lastig om fit te blijven als je elke dag acht uur naar een schermpje zit te staren op werk. De gewichtsconsulente heeft naast gezonde snacks – “Deze gazpacho kun je meenemen als lunch naar je werk” – ook nog wat advies hoe je kunt zorgen dat je blijft bewegen tijdens kantooruren. Bekijk de video voor het recept en de tips.

Gezond met Sonja

Ook zo’n zin om dit jaar nu eens echt gezond te beginnen? Dat kan, lekker en gemakkelijk, met het nieuwe kookboek van Sonja Bakker en Lidl. Het uitgeschreven recept van de gazpacho vind je hier. Het nieuwe Sonja Bakker boek, met 8 nieuwe weekmenu’s en vele wereldse recepten is nu exclusief verkrijgbaar bij Lidl voor € 9,95 incl. gratis app. Bestel het boek hier of haal het in de dichtstbijzijnde Lidl bij jou in de buurt.