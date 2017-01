Minder koffie gedronken? Dit is de reden dat je hoofdpijn krijgt

Heb jij elke dag je favoriete vaste koffiemomenten: in de ochtend, na de lunch en na het avondeten? Mocht je je een keer niet aan deze vaste dosis cafeïne houden, is er grote kans dat je hoofdpijn krijgt. En daar is een duidelijke wetenschappelijke reden voor.

Want hoe komen we er vanaf? Hoe slecht is deze hoofdpijn voor ons? En nog belangrijker: waar komt het precies door? De dames van Goedgevoel.be vroegen het aan Dokter Dirk Devroey, hoofd bij de afdeling Huisartsgeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel.

Zo legt Devroey uit dat wanneer je koffie beschouwt als watervervanger en het eigenlijk aan de lopende band drinkt, je een grote kans hebt op koffiehoofdpijn. “Als je hoofdpijn krijgt wanneer je je dagelijkse koffie niet drinkt, ben je waarschijnlijk, net zoals veel mensen, koffieverslaafd. Mensen die aan koffie verslaafd zijn, drinken bijna de hele dag door koffie en houden het niet bij een kopje of twee tijdens het ontbijt.” Volgens de arts is het dan ook denkbaar dat wanneer je plotseling stopt met koffiedrinken (of veel koffiemomenten per dag mist) je ontwenningsverschijnselen krijgt.

Dit komt uiteraard door de cafeïne, dat ontzettend verslavend werkt. Daarnaast stimuleert cafeïne volgens Devroey het zenuwstelsel, veroorzaakt het een snellere hartslag en ademhaling. Bovendien verhoogt het je bloeddruk, maar bevordert het de stoelgang. “Als je stopt met koffiedrinken, vallen die effecten weg, waardoor er net zoals bij elk ander verslavend middel ontwenningsverschijnselen zoals hoofdpijn optreden. Dat is dan meestal een niet-gelokaliseerde hoofdpijn. Hij zal dus eerder globaal in het hoofd voorkomen en niet vooral links, rechts, voor- of achteraan”, laat de arts weten.

Maar niet alleen te weinig koffie kan een veroorzaker zijn van hoofdpijn. Ook te veel koffie is – uiteraard – niet goed voor je. Zo legt de arts uit: “Cafeïne is een product dat je bloeddruk verhoogt en je bloedvaten vernauwt. Als je te veel cafeïne binnenkrijgt, kan er daardoor een migraine-achtige hoofdpijn ontstaan. Bij het stoppen met koffiedrinken gaan die vernauwingen opnieuw verwijden, waardoor er ook hoofdpijn kan ontstaan. Zowel koffiedrinken zelf als stoppen met koffiedrinken kan dus hoofdpijn veroorzaken.”

Kortom: te veel koffie is niet goed, maar als je een bepaalde (hoge) dosis gewend bent dan moet je je lichaam de tijd gunnen om af te kicken van de koffie.

