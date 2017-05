Dít gebeurt er met je (mentale) gezondheid als je geen sex meer hebt

Ben je al langere tijd niet meer actief tussen de lakens? Dat heeft op verschillende manieren effect op je fysieke en mentale gezondheid. (Maar in de video hierboven legt seksuoloog Astrid uit hoe je je seksleven weer een boost geeft!).

1. Je voelt je ongelukkiger

Juist, dit lijkt nogal voor de hand liggend… Maar dokter Mark Lawton van de British Association for Sexual Health and HIV zegt bij Metro: “Uiteraard komen er bij sex endorfines en gelukshormonen vrij die je mist als je geen sex hebt, maar ook vanuit psychologisch oogpunt kan sex belangrijk zijn. Je hebt het gevoel dat je sex hoort te hebben en als dit niet gebeurt kun je je down voelen.

2. Je krijgt een (nog) lager libido

Seksuoloog Sari Cooper vertelt bij Reader’s Digest: “Wie geen sex meer heeft kan zich minder vitaal en actief voelen en om die reden nog minder zin hebben in sex. Out of sight out of mind.” Er kan een vicieuze cirkel ontstaan, beaamt seksuoloog Astrid Kremers. “Als je lange tijd geen sexuele prikkels hebt ervaren, kun je ook de motivatie verliezen. Het wordt gewoon wat moeilijker om weer zin te maken.”

3. Je krijgt last van vaginale droogte

Eerder meldden we het al: vrouwen die langere tijd geen sex hebben, krijgen vaak last van vaginale droogte. “Ze zeggen weleens: ‘if you don’t use it, you lose it’,” zegt seksuologe Astrid Kremers. Als je dan na lange tijd wel weer eens sex hebt, kan het zijn dat de vagina niet snel vochtig wordt, waardoor het vrijen pijnlijk kan zijn.

4. Het is slecht voor je hart

Sex is goed voor de conditie van je hart. Omdat sex een sportieve bezigheid is, kan een gezond seksleven je risico op een hartaanval aanzienlijk verminderen, meldt dokter Dean Nukta.

En dit is wat er niét verandert als je geen sex hebt…

Nope, je maagdenvlies kan niet terug groeien, dat is een mythe. Als je wat nauwer aanvoelt bij het vrijen, dan zijn dat waarschijnlijk gewoon zenuwen. Het kan zijn dat je zenuwachtig bent als je het langer niet hebt gedaan; die spanning kan het oncomfortabel maken.

LEES OOK:

Bron: Independent. Beeld: iStock

De beste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.