Dit zijn de 7 gevaarlijkste diëten volgens voedingsdeskundigen

Iedereen heeft weleens geprobeerd haar lichaam in opperste paraatheid te brengen voor de zomer met een dieet. Daar hebben we de afgelopen jaren de vreemdste varianten van voorbij zien komen – en ze zijn lang niet allemaal verstandig om te volgen.

Bijvoorbeeld omdat het doel van het dieet onzinnig is of zelfs gevaarlijk. Hieronder lees je de 5 diëten die je volgens voedingsdeskundigen beter links kunt laten liggen.

An Dodeman, onze groentevrouw, legt in de video uit wat haar gouden dieet-tip is om 95 jaar te worden.

1. Babyvoedingdieet

Bij het babyvoedingdieet is het idee dat je met zo’n potje alles binnen krijgt wat je nodig hebt, alleen dan in gepureerde vorm. Het klopt inderdaad dat het voedsel vaak bestaat uit fruit, groentes, vlees, aardappelen, pasta of rijst. Maar dit is geen garantie voor een goed werkend dieet. Het dieet belooft dat je vele kilo’s kan verliezen, maar babyvoeding vult niet voor langere tijd. Doordat de voeding vloeibaar is, geeft je lichaam je hersenen niet altijd een seintje dat je hebt gegeten en vol zit. Dit geeft de kans dat je je alsnog hongerig voelt terwijl je net een heel potje vol met calorieën naar binnen hebt gewerkt.

2. Militair dieet

Een militair dieet wordt ook wel een 3-dagen-dieet genoemd. Bij dit dieet eet je 3 dagen weinig voedsel dat laag is in calorieën en de overige 4 dagen wat je zelf wilt eten. Je zorgt ervoor dat je calorie-inname totaal verandert. Het grote nadeel van dit crashdieet is dat je in een korte tijd veel afvalt maar het effect maar tijdelijk is. Voedingsdeskundigen zijn niet blij met crashdiëten omdat het zeer slechte eetgewoontes kan opleveren en het niet een gezonde manier van afvallen is.



3. Het katoenen-balletjes-dieet

Dit dieet is absoluut af te raden. Bij dit dieet is het de bedoeling dat je elke dag 5 katoenen balletjes naar binnen werkt. Zodra je ze in een sap zou dopen zouden ze gemakkelijker door te slikken moeten zijn. Maar zodra je ze hebt doorgeslikt beginnen de problemen pas. De balletjes komen namelijk in de maag terecht die ze niet kan verteren. Je hebt dan misschien wel minder honger door de katoenen balletjes, maar het is zeer gevaarlijk voor je darmen die verstopt kunnen raken. Dat is nog niet het enige, je krijgt door dit dieet ook nog eens veel te weinig voedingsstoffen binnen.

4. Luchthappen

Dit is nog eens een dieet waar je om kunt lachen maar wat eigenlijk heel ongezond is. Ook al zweren er genoeg vrouwen bij, luchthappen is geen gezonde keuze. Je stopt een lege vork in je mond en doet net alsof er op de vork een goed vullende hap zit. Dit luchthappen zou moeten helpen tegen het hunkerende gevoel om te eten en je het idee geven dat je daadwerkelijk aan het eten bent. Voedingsdeskundigen vinden dat dit ‘dieet’ een beginstadium kan zijn van een eetstoornis.

5. Low-fat dieet

Wanneer je denkt dat alleen lightproducten en low-fat producten je een goddelijk lichaam zullen bezorgen, dan zit je goed mis. Want zodra je zoveel mogelijk vetten probeert te vermijden is de kans veel groter dat je kiest voor (te) veel koolhydraten. Ook zijn lang niet alle vetten verkeerd en heeft je lichaam ook vet nodig om goed te functioneren. Wanneer je veel koolhydraten eet, kan je bloedsuikerspiegel enorm stijgen. Dit kan een sugar crash als gevolg hebben waardoor je weer verlangt naar nieuwe koolhydraten. Uiteindelijk bevordert dit weer je vetopslag waardoor je juist aankomt in plaats van dat je afvalt.

6. Koekjesdieet

In eerste instantie klinkt dit dieet als een winnend lot uit de loterij. Toch is het minder rooskleurig dan de naam doet denken. Bij dit dieet eet je namelijk elke 2 uur 1 koekje. Je eet op een dag 9 koekjes en eet op het einde van de dag een diner van 500 à 700 calorieën. Voedingsdeskundigen zijn er niet over te spreken: het is een ongezond voedingspatroon. Ook vinden deskundigen dat dit dieet niks leert over het veranderen van je ongezonde eetpatroon naar een gezond eetpatroon waardoor je op gezond gewicht blijft.

7. Het lintwormdieet

Dit dieet spant de kroon van meest bizarre en ongezonde diëten in dit rijtje. In Nederland is dit dieet zelfs illegaal omdat het zo gevaarlijk is. Bij het lintwormdieet zorg je ervoor dat je een eitje van een lintworm binnen krijgt. Dit eitje groeit uit tot een lintworm die wel 25 jaar oud kan worden en zo’n 10 tot 30 meter lang. Het beestje voedt zich met de voedingsstoffen uit je eten waardoor jezelf minder voedingsstoffen binnen krijgt en op die manier afvalt.