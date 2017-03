Dit is het gezondheidsvoordeel van koffie dat je nog niet kende

Veel mensen houden van een goede kop koffie in de ochtend. Dat geeft je een lekker opkikkertje en het levert ook nog eens dít gezondheidsvoordeel op.

Dat je je over die kopjes koffie helemaal niet schuldig hoeft te voelen, blijkt wel uit het maximum aantal kopjes koffie dat je op een dag mag drinken. Al is onze eigen professor Martijn Katan in de video daarvan nog niet helemaal overtuigd.

Opkikker

Zeker is dat er dít voordeel aan die koppen koffie zit: je vermindert daarmee het risico op dementie. Door de cafeïne in de koffie krijgt het NMNAT2-enzym dat neuronen beschermt een flinke opkikker.

Alzheimer en Parkinson

Dit specifieke enzym beschermt niet alleen de neuronen in je brein, maar bestrijdt ook zogenaamde ‘slecht gevouwen eiwitten’. Deze eiwitten worden gelinkt aan ziektes zoals alzheimer en parkinson. Uit een onderzoek van de Indiana University Bloomington is gebleken dat cafeïne de productie van NMNAT2 stimuleert.

Kortom, neem nog maar een extra kopje koffie!

Bron: DailyMail, beeld: iStock