Dit zeggen de grijze haren van je man over zijn gezondheid

Wij hebben geen enkel probleem met grijze mannen (hallo George Clooney), maar die grijze lokken kunnen wel duiden op een onderliggend gezondheidsprobleem.

Grijze haren bij mannen kunnen namelijk duiden op een hartprobleem. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat werd gepresenteerd op de European Society of Cardiology in Egypte. Ongeacht leeftijd of andere risicofactoren lopen mannen met grijs haar een groter risico op hartproblemen. Er is nog geen reden voor paniek – tot dusver is er alleen een verband gezien, maar is het nog geen keiharde oorzaak-gevolgkwestie.

Tekenen van een hartaandoening

Voor het onderzoek werden mannen tussen de 42 en 64 jaar onderverdeeld in 2 groepen. De ene groep had ‘puur zwart haar’ en de andere groep ‘puur wit haar’. De onderzoekers ontdekten dat 80% van de mannen tekenen van een hartaandoening vertoonden en dat die mannen hoog scoorden op de grijs-ladder (ze hadden meer grijze/witte haren dan haar met pigment).

Vernauwing van de bloedvaten

Waarom dat zo is, is nog niet helemaal duidelijk. Wat we wel weten is dat grijze haren en vernauwing van de bloedvaten volgens hetzelfde mechanisme werkt. Dit wordt allebei geassocieerd met ‘ongezonde biologische veroudering’, wat ook gepaard gaat met ontstekingen, hormonale veranderingen en beschadigd DNA.

Risicofactoren

Verder onderzoek moet aantonen welke rol genetische – en omgevingsfactoren spelen en of dit ook voor vrouwen geldt. Mannen kunnen tegen grijs worden natuurlijk niet zoveel doen, maar wel andere risicofactoren zo laag mogelijk houden- zoals een gezond gewicht, niet roken, een lage bloeddruk en laag cholesterolniveau.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock